CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) May 742 1-2 Jul 730 1-2 Sep 731 Dec 734 3-4 Mar 738 1-2 May 733 1-4 Jul 690 Sep 688 1-4 Dec 694 Mar 696 May 691 Jul 642 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) May 748 Jul 711 3-4 Sep 629 Dec 609 1-4 Mar 614 May 615 Jul 611 3-4 Sep 528 1-4 Dec 515 3-4 Mar 521 1-4 May 522 1-2 Jul 523 Sep 482 Dec 454 1-2 Jul 465 1-2 Dec 436 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) May 403 Jul 410 1-4 Sep 393 Dec 390 Mar 392 1-4 May 392 Jul 394 Sep 394 Dec 394 Mar 394 Jul 394 Sep 394 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) May 1620 Jul 1587 1-2 Aug 1528 3-4 Sep 1453 1-4 Nov 1414 1-4 Jan 1412 1-2 Mar 1382 3-4 May 1371 3-4 Jul 1367 1-2 Aug 1345 Sep 1296 1-4 Nov 1263 1-4 Jan 1266 Mar 1258 3-4 May 1259 1-2 Jul 1257 1-2 Aug 1254 Sep 1224 Nov 1161 Jul 1161 3-4 Nov 1134 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) May 66.10 Jul 63.84 Aug 60.47 Sep 58.90 Oct 57.72 Dec 57.07 Jan 56.45 Mar 55.63 May 55.05 Jul 54.55 Aug 53.97 Sep 53.61 Oct 53.29 Dec 53.15 Jan 53.08 Mar 53.02 May 52.98 Jul 53.00 Aug 53.00 Sep 53.00 Oct 53.00 Dec 52.66 Jul 52.66 Oct 52.66 Dec 52.66 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) May 444.40 Jul 442.30 Aug 435.60 Sep 427.40 Oct 417.60 Dec 416.30 Jan 412.00 Mar 399.40 May 392.40 Jul 391.00 Aug 384.40 Sep 377.60 Oct 367.40 Dec 366.00 Jan 365.00 Mar 364.50 May 365.10 Jul 366.00 Aug 366.00 Sep 364.50 Oct 358.80 Dec 349.60 Jul 349.60 Oct 349.60 Dec 349.60