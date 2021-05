New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Monday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change May 2473 Up 51 Jul 2549 Up 59 Jul 2470 2528 2466 2514 Up 51 Sep 2494 2558 2493 2549 Up 59 Dec 2528 2587 2528 2582 Up 59 Mar 2538 2576 2523 2570 Up 55 May 2530 2572 2521 2565 Up 52 Jul 2529 2567 2529 2563 Up 51 Sep 2541 2556 2537 2556 Up 50 Dec 2522 2551 2522 2548 Up 49 Mar 2555 Up 49