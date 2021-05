CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) May 773 1-2 Jul 761 3-4 Sep 762 1-4 Dec 765 1-4 Mar 769 May 762 1-4 Jul 712 3-4 Sep 710 Dec 716 1-4 Mar 717 3-4 May 712 1-2 Jul 662 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) May 772 3-4 Jul 732 1-4 Sep 654 3-4 Dec 636 1-2 Mar 640 May 639 3-4 Jul 636 1-4 Sep 545 3-4 Dec 524 3-4 Mar 530 1-4 May 531 1-4 Jul 531 1-2 Sep 490 1-2 Dec 459 1-4 Jul 470 1-4 Dec 438 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) May 405 1-2 Jul 414 1-2 Sep 397 1-2 Dec 394 3-4 Mar 397 May 395 1-4 Jul 395 1-4 Sep 395 1-4 Dec 395 1-4 Mar 395 1-4 Jul 395 1-4 Sep 395 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) May 1621 Jul 1589 3-4 Aug 1537 1-2 Sep 1468 1-2 Nov 1433 1-2 Jan 1430 1-2 Mar 1392 3-4 May 1380 1-4 Jul 1374 1-2 Aug 1353 1-4 Sep 1305 1-2 Nov 1273 3-4 Jan 1275 1-2 Mar 1268 1-4 May 1269 Jul 1267 Aug 1263 1-2 Sep 1232 3-4 Nov 1169 1-2 Jul 1170 1-4 Nov 1143 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) May 66.38 Jul 64.48 Aug 61.23 Sep 59.63 Oct 58.54 Dec 57.90 Jan 57.28 Mar 56.46 May 55.87 Jul 55.37 Aug 54.83 Sep 54.46 Oct 54.11 Dec 53.99 Jan 53.92 Mar 53.86 May 53.82 Jul 53.84 Aug 53.84 Sep 53.84 Oct 53.84 Dec 53.50 Jul 53.50 Oct 53.50 Dec 53.50 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) May 442.50 Jul 441.80 Aug 435.80 Sep 429.00 Oct 420.60 Dec 419.50 Jan 415.00 Mar 401.00 May 393.20 Jul 392.00 Aug 387.40 Sep 380.50 Oct 369.30 Dec 368.00 Jan 366.50 Mar 366.00 May 366.60 Jul 367.50 Aug 367.50 Sep 366.00 Oct 360.30 Dec 347.90 Jul 347.90 Oct 347.90 Dec 347.90