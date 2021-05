CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) May 737 Jul 726 3-4 Sep 726 1-2 Dec 728 1-2 Mar 732 1-2 May 726 3-4 Jul 685 Sep 685 1-4 Dec 691 1-4 Mar 692 3-4 May 688 Jul 646 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) May 744 3-4 Jul 696 3-4 Sep 610 1-4 Dec 580 1-2 Mar 584 3-4 May 586 3-4 Jul 586 1-4 Sep 532 3-4 Dec 512 1-4 Mar 518 May 518 3-4 Jul 519 1-2 Sep 491 1-4 Dec 455 3-4 Jul 466 3-4 Dec 437 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) May 401 1-2 Jul 409 3-4 Sep 388 1-4 Dec 382 1-4 Mar 384 1-4 May 382 1-2 Jul 382 1-2 Sep 382 1-2 Dec 382 1-2 Mar 382 1-2 Jul 382 1-2 Sep 382 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) May 1577 Jul 1538 1-4 Aug 1482 Sep 1400 Nov 1363 1-4 Jan 1361 1-2 Mar 1335 3-4 May 1329 1-4 Jul 1327 Aug 1307 3-4 Sep 1261 Nov 1231 1-2 Jan 1233 1-2 Mar 1227 1-4 May 1228 Jul 1226 3-4 Aug 1223 1-4 Sep 1199 1-2 Nov 1148 1-2 Jul 1149 1-4 Nov 1123 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) May 67.95 Jul 63.58 Aug 59.45 Sep 56.90 Oct 55.38 Dec 54.50 Jan 53.89 Mar 53.14 May 52.66 Jul 52.21 Aug 51.65 Sep 51.20 Oct 50.72 Dec 50.54 Jan 50.47 Mar 50.41 May 50.37 Jul 50.39 Aug 50.39 Sep 50.39 Oct 50.39 Dec 50.34 Jul 50.34 Oct 50.34 Dec 50.34 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) May 423.50 Jul 421.50 Aug 416.40 Sep 410.40 Oct 403.20 Dec 402.40 Jan 399.30 Mar 390.80 May 387.60 Jul 387.90 Aug 384.10 Sep 377.40 Oct 367.60 Dec 366.10 Jan 365.20 Mar 364.50 May 365.00 Jul 366.20 Aug 366.20 Sep 364.70 Oct 359.00 Dec 349.80 Jul 349.80 Oct 349.80 Dec 349.80