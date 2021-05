CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) May 725 1-2 Jul 718 Sep 718 Dec 720 Mar 724 May 718 1-2 Jul 680 1-4 Sep 680 1-4 Dec 686 Mar 687 1-4 May 682 1-2 Jul 641 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) May 732 1-4 Jul 679 1-2 Sep 591 3-4 Dec 563 Mar 568 May 570 1-2 Jul 570 Sep 518 1-2 Dec 497 1-2 Mar 503 3-4 May 504 1-4 Jul 506 Sep 479 3-4 Dec 448 3-4 Jul 459 3-4 Dec 433 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) May 399 1-4 Jul 407 1-2 Sep 385 1-4 Dec 378 1-2 Mar 381 3-4 May 380 Jul 380 Sep 380 Dec 380 Mar 380 Jul 380 Sep 380 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) May 1560 1-4 Jul 1524 Aug 1467 Sep 1381 1-4 Nov 1344 3-4 Jan 1343 3-4 Mar 1322 3-4 May 1317 1-4 Jul 1317 Aug 1295 Sep 1247 1-4 Nov 1217 1-4 Jan 1219 1-4 Mar 1213 1-2 May 1213 3-4 Jul 1214 1-4 Aug 1210 3-4 Sep 1191 1-4 Nov 1142 1-2 Jul 1143 1-4 Nov 1122 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) May 68.31 Jul 63.06 Aug 58.43 Sep 55.62 Oct 54.17 Dec 53.31 Jan 52.75 Mar 52.05 May 51.68 Jul 51.33 Aug 50.82 Sep 50.36 Oct 49.96 Dec 49.75 Jan 49.68 Mar 49.62 May 49.58 Jul 49.60 Aug 49.60 Sep 49.60 Oct 49.60 Dec 49.55 Jul 49.55 Oct 49.55 Dec 49.55 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) May 416.20 Jul 415.10 Aug 410.80 Sep 405.50 Oct 398.30 Dec 397.60 Jan 394.90 Mar 388.30 May 385.80 Jul 385.90 Aug 381.40 Sep 375.10 Oct 364.20 Dec 362.00 Jan 361.10 Mar 360.40 May 360.90 Jul 362.10 Aug 362.10 Sep 360.60 Oct 354.90 Dec 345.70 Jul 345.70 Oct 345.70 Dec 345.70