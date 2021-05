New York Red Bulls 2, Chicago 0

Chicago 0 0 — 0 New York Red Bulls 0 2 — 2

First Half_None.

Second Half_1, New York Red Bulls, Casseres Jr, 2 (Fabio), 47th minute; 2, New York Red Bulls, Clark, 2 (Fabio), 64th.

First Overtime_None.

Second Overtime_None.

Penalty kicks_None.

Goalies_Chicago, Bobby Shuttleworth, Chris Brady; New York Red Bulls, Carlos Miguel, Ryan Meara.

Yellow Cards_Davis, New York Red Bulls, 42nd; Sekulic, Chicago, 44th; Calvo, Chicago, 62nd.

Referee_Christina Unkel. Assistant Referees_Peter Balciunas, Ryan Graves, Chico Grajeda. 4th Official_Nima Saghafi.

___

Lineups

Chicago_Bobby Shuttleworth; Jonathan Bornstein (Jhon Espinoza, 69th), Francisco Calvo, Johan Kappelhof, Mauricio Pineda, Boris Sekulic; Przemyslaw Frankowski (Brian Gutierrez, 69th), Gaston Gimenez, Alvaro Medran (Chinonso Offor, 69th), Luka Stojanovic (Elliot Collier, 61st); Robert Beric.

New York Red Bulls_Carlos Miguel; Kyle Duncan, Andrew Gutman, Aaron Long, Sean Nealis; Frankie Amaya (Dru Yearwood, 55th), Cristian Casseres Jr, Caden Clark (Omir Fernandez, 81st), Sean Davis; Tom Barlow (Daniel Royer, 55th), Fabio (Brian White, 68th).