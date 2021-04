CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) May 742 1-2 Jul 734 3-4 Sep 732 1-4 Dec 732 3-4 Mar 736 May 727 3-4 Jul 688 1-4 Sep 687 Dec 692 1-2 Mar 693 3-4 May 691 1-2 Jul 650 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) May 740 Jul 673 1-4 Sep 592 1-4 Dec 563 3-4 Mar 568 1-2 May 571 Jul 570 3-4 Sep 518 1-2 Dec 494 3-4 Mar 500 3-4 May 502 Jul 504 1-2 Sep 482 Dec 446 Jul 457 Dec 430 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) May 401 Jul 405 3-4 Sep 382 3-4 Dec 375 Mar 378 1-2 May 376 3-4 Jul 376 3-4 Sep 376 3-4 Dec 376 3-4 Mar 376 3-4 Jul 376 3-4 Sep 376 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) May 1571 Jul 1534 1-4 Aug 1471 1-4 Sep 1381 1-4 Nov 1339 3-4 Jan 1338 1-2 Mar 1318 1-2 May 1314 Jul 1314 1-4 Aug 1292 3-4 Sep 1247 1-2 Nov 1218 1-2 Jan 1219 3-4 Mar 1214 May 1214 1-4 Jul 1214 3-4 Aug 1211 1-4 Sep 1191 3-4 Nov 1142 3-4 Jul 1143 1-2 Nov 1124 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) May 68.46 Jul 62.39 Aug 57.47 Sep 54.44 Oct 52.89 Dec 52.03 Jan 51.51 Mar 50.90 May 50.56 Jul 50.24 Aug 49.76 Sep 49.35 Oct 48.89 Dec 48.71 Jan 48.64 Mar 48.59 May 48.54 Jul 48.57 Aug 48.57 Sep 48.57 Oct 48.57 Dec 48.51 Jul 48.51 Oct 48.51 Dec 48.51 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) May 426.00 Jul 426.10 Aug 419.70 Sep 411.90 Oct 402.50 Dec 401.00 Jan 398.10 Mar 391.80 May 389.60 Jul 389.80 Aug 384.60 Sep 378.10 Oct 369.00 Dec 367.00 Jan 366.10 Mar 365.40 May 365.90 Jul 367.10 Aug 367.10 Sep 365.60 Oct 360.10 Dec 350.90 Jul 350.90 Oct 350.90 Dec 350.90