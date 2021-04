Friday At Clube de Tenis do Estoril Estoril, Portugal Purse: €419,470 Surface: Red clay ESTORIL, PORTUGAL (AP) _ Results Friday from Millennium Estoril Open at Clube de Tenis do Estoril (seedings in parentheses): Men's Singles Quarterfinals

Cameron Norrie, Britain, def. Cristian Garin (2), Chile, 3-6, 7-5, 6-3.