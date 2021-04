CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) May 737 1-2 Jul 729 Sep 727 Dec 727 Mar 729 1-2 May 723 Jul 685 1-2 Sep 684 Dec 690 Mar 690 3-4 May 688 3-4 Jul 647 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) May 702 Jul 648 1-4 Sep 570 1-2 Dec 546 1-4 Mar 552 May 556 Jul 557 3-4 Sep 509 1-4 Dec 487 1-2 Mar 494 May 495 1-2 Jul 498 3-4 Sep 476 1-4 Dec 446 3-4 Jul 457 3-4 Dec 436 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) May 396 1-4 Jul 402 3-4 Sep 380 Dec 376 Mar 379 May 377 1-4 Jul 377 1-4 Sep 377 1-4 Dec 377 1-4 Mar 377 1-4 Jul 377 1-4 Sep 377 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) May 1542 1-2 Jul 1502 1-4 Aug 1443 1-4 Sep 1356 1-2 Nov 1318 3-4 Jan 1317 3-4 Mar 1298 3-4 May 1295 1-4 Jul 1295 3-4 Aug 1277 Sep 1233 Nov 1205 1-2 Jan 1207 1-4 Mar 1201 1-2 May 1202 Jul 1202 1-2 Aug 1199 Sep 1179 1-2 Nov 1132 Jul 1132 3-4 Nov 1122 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) May 65.99 Jul 59.89 Aug 55.00 Sep 52.27 Oct 50.95 Dec 50.31 Jan 49.80 Mar 49.13 May 48.94 Jul 48.76 Aug 48.38 Sep 48.00 Oct 47.65 Dec 47.52 Jan 47.45 Mar 47.38 May 47.37 Jul 47.40 Aug 47.40 Sep 47.40 Oct 47.40 Dec 47.30 Jul 47.30 Oct 47.30 Dec 47.30 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) May 422.60 Jul 423.00 Aug 416.90 Sep 410.30 Oct 402.90 Dec 402.00 Jan 399.10 Mar 392.20 May 389.80 Jul 390.10 Aug 385.90 Sep 379.40 Oct 369.10 Dec 366.80 Jan 365.90 Mar 365.20 May 365.70 Jul 366.90 Aug 366.90 Sep 365.40 Oct 359.90 Dec 350.70 Jul 350.70 Oct 350.70