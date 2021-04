CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) May 739 1-2 Jul 739 1-2 Sep 738 3-4 Dec 741 Mar 743 1-4 May 731 Jul 693 Sep 690 1-4 Dec 695 1-4 Mar 696 3-4 May 695 1-2 Jul 654 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) May 680 1-2 Jul 657 1-2 Sep 593 Dec 568 1-4 Mar 572 1-2 May 575 1-4 Jul 575 Sep 521 1-4 Dec 497 1-4 Mar 503 1-4 May 506 1-4 Jul 507 3-4 Sep 485 1-4 Dec 454 1-4 Jul 465 1-4 Dec 440 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) May 405 3-4 Jul 411 Sep 383 Dec 374 1-2 Mar 378 May 376 1-4 Jul 376 1-4 Sep 376 1-4 Dec 376 1-4 Mar 376 1-4 Jul 376 1-4 Sep 376 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) May 1569 Jul 1539 1-4 Aug 1489 Sep 1404 Nov 1362 Jan 1359 1-2 Mar 1333 May 1325 3-4 Jul 1324 1-2 Aug 1304 1-4 Sep 1255 1-2 Nov 1222 1-4 Jan 1223 3-4 Mar 1218 1-4 May 1218 1-2 Jul 1219 Aug 1215 1-2 Sep 1197 3-4 Nov 1148 1-2 Jul 1149 1-4 Nov 1139 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) May 65.21 Jul 60.89 Aug 56.38 Sep 54.00 Oct 52.72 Dec 52.00 Jan 51.49 Mar 50.79 May 50.39 Jul 50.06 Aug 49.45 Sep 48.82 Oct 48.12 Dec 47.80 Jan 47.67 Mar 47.67 May 47.70 Jul 47.70 Aug 47.70 Sep 47.70 Oct 47.70 Dec 47.67 Jul 47.67 Oct 47.67 Dec 47.67 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) May 428.80 Jul 431.50 Aug 427.60 Sep 421.40 Oct 413.20 Dec 412.40 Jan 409.10 Mar 399.60 May 396.30 Jul 396.50 Aug 392.50 Sep 384.70 Oct 375.10 Dec 373.50 Jan 372.40 Mar 371.70 May 372.20 Jul 373.50 Aug 373.50 Sep 372.00 Oct 372.00 Dec 365.50 Jul 365.50 Oct 365.50 Dec 365.50