Sunday At Real Club de Tenis Barcelona Barcelona, Spain Purse: €1,565,480 Surface: Red clay BARCELONA, SPAIN (AP) _ Results Sunday from Barcelona Open Banc Sabadell at Real Club de Tenis Barcelona (seedings in parentheses): Men's Doubles Championship

Robert Farah and Juan Sebastian Cabal (1), Colombia, def. Horia Tecau, Romania, and Kevin Krawietz, Germany, 6-4, 6-2.