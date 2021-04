New England 1, D.C. United 0

D.C. United 0 0 — 0 New England 0 1 — 1

First half_None.

Second half_1, New England, Hines-Ike, 2, 48th minute.

Goalies_D.C. United, Chris Seitz, Jon Kempin; New England, Matt Turner, Brad Knighton.

Yellow Cards_Canouse, D.C. United, 25th; Traustason, New England, 32nd; Moreno, D.C. United, 58th; Kaptoum, New England, 60th; Farrell, New England, 80th; Buksa, New England, 89th; Hines-Ike, D.C. United, 90th+4.

Referee_Guido Gonzales Jr. Assistant Referees_Adam Garner, Ryan Graves, Jorge Gonzalez. 4th Official_Matthew Thompson.

___

Lineups

D.C. United_Chris Seitz; Tony Alfaro (Moses Nyeman, 83rd), Frederic Brillant, Brendan Hines-Ike, Joseph Mora; Yamil Asad (Nigel Robertha, 70th), Russell Canouse, Edison Flores, Julian Gressel, Junior Moreno (Adrien Perez, 73rd); Erik Sorga (Kimarni Smith, 70th).

New England_Matt Turner; Brandon Bye, Andrew Farrell, Henry Kessler, Christian Mafla (A.J. DeLaGarza, 54th); Carles Gil, Wilfrid Kaptoum (Tommy McNamara, 64th), Matt Polster, Arnor Traustason (Tajon Buchanan, 81st); Gustavo Bou, Adam Buksa.