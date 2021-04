New York City FC 5, Cincinnati 0

Cincinnati 0 0 — 0 New York City FC 1 4 — 5

First half_1, New York City FC, Medina, 1 (Castellanos), 6th minute.

Second half_2, New York City FC, Hagglund, 1, 53rd; 3, New York City FC, Thorarinsson, 1, 57th; 4, New York City FC, Hagglund, 2, 67th; 5, New York City FC, Medina, 2 (Moralez), 83rd.

Goalies_Cincinnati, Przemyslaw Tyton, Cody Cropper; New York City FC, Sean Johnson, Luis Barraza.

Yellow Cards_Harris, Cincinnati, 10th; Thorarinsson, New York City FC, 50th; Cruz, Cincinnati, 56th; Castellanos, New York City FC, 60th.

Referee_Dave Gantar. Assistant Referees_Jeffrey Greeson, Gjovalin Bori, Alan Kelly. 4th Official_Robert Sibiga.

Lineups

Cincinnati_Przemyslaw Tyton; Nick Hagglund, Ronald Matarrita, Tom Pettersson; Alvaro Barreal (Jurgen Locadia, 55th), Allan Cruz, Joseph-Claude Gyau, Kamohelo Mokotjo (Caleb Stanko, 55th); Brenner (Brandon Vazquez, 81st), Calvin Harris (Zico Bailey, 81st), Yuya Kubo (Haris Medunjanin, 64th).

New York City FC_Sean Johnson; Alexander Callens, Maxime Chanot, Gudmundur Thorarinsson (Malte Amundsen, 72nd), Anton Tinnerholm (Tayvon Gray, 83rd); Jesus Medina, Maxi Moralez, Keaton Parks (Alfredo Morales, 63rd), James Sands (Nicolas Acevedo, 72nd); Valentin Castellanos, Andres Jasson (Ismael Tajouri, 63rd).