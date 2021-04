CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) May 710 1-4 Jul 712 1-4 Sep 712 3-4 Dec 716 Mar 719 1-4 May 710 Jul 678 1-4 Sep 675 1-2 Dec 680 1-2 Mar 682 1-2 May 681 Jul 639 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) May 655 1-2 Jul 632 1-2 Sep 575 3-4 Dec 550 3-4 Mar 556 May 559 1-4 Jul 559 3-4 Sep 509 3-4 Dec 488 1-4 Mar 494 3-4 May 497 1-2 Jul 499 3-4 Sep 477 1-4 Dec 451 Jul 462 Dec 437 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) May 399 Jul 403 1-4 Sep 376 1-2 Dec 370 Mar 374 May 372 1-2 Jul 372 1-2 Sep 372 1-2 Dec 372 1-2 Mar 372 1-2 Jul 372 1-2 Sep 372 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) May 1539 3-4 Jul 1516 Aug 1467 1-2 Sep 1382 1-4 Nov 1341 1-2 Jan 1339 Mar 1311 3-4 May 1304 Jul 1300 3-4 Aug 1277 3-4 Sep 1228 3-4 Nov 1195 1-2 Jan 1197 Mar 1191 1-2 May 1191 3-4 Jul 1192 1-4 Aug 1188 3-4 Sep 1171 Nov 1126 3-4 Jul 1127 1-2 Nov 1120 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) May 62.71 Jul 58.78 Aug 55.10 Sep 52.83 Oct 51.61 Dec 50.93 Jan 50.36 Mar 49.59 May 49.09 Jul 48.67 Aug 48.05 Sep 47.43 Oct 46.63 Dec 46.28 Jan 46.15 Mar 46.15 May 46.18 Jul 46.18 Aug 46.18 Sep 46.18 Oct 46.18 Dec 46.18 Jul 46.18 Oct 46.18 Dec 46.18 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) May 422.40 Jul 425.80 Aug 422.60 Sep 416.80 Oct 408.70 Dec 408.10 Jan 405.10 Mar 395.10 May 391.50 Jul 391.50 Aug 387.40 Sep 378.60 Oct 367.90 Dec 366.40 Jan 365.30 Mar 364.50 May 365.10 Jul 366.40 Aug 366.40 Sep 364.90 Oct 364.90 Dec 358.40 Jul 358.40 Oct 358.40 Dec 358.40