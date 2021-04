CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) May 710 1-4 Jul 710 1-2 Sep 709 3-4 Dec 711 3-4 Mar 714 1-4 May 704 1-4 Jul 674 1-4 Sep 671 1-2 Dec 677 1-4 Mar 679 3-4 May 677 1-2 Jul 640 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) May 650 1-2 Jul 631 1-2 Sep 577 1-4 Dec 553 1-4 Mar 558 1-4 May 561 1-4 Jul 561 1-2 Sep 510 1-2 Dec 490 1-2 Mar 497 May 499 1-2 Jul 502 Sep 479 1-2 Dec 455 Jul 466 Dec 441 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) May 402 1-4 Jul 405 1-2 Sep 378 1-4 Dec 372 1-4 Mar 375 1-4 May 373 1-2 Jul 373 1-2 Sep 373 1-2 Dec 373 1-2 Mar 373 1-2 Jul 373 1-2 Sep 373 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) May 1533 1-4 Jul 1514 1-4 Aug 1465 1-2 Sep 1380 1-4 Nov 1338 1-4 Jan 1335 1-2 Mar 1308 3-4 May 1300 3-4 Jul 1296 3-4 Aug 1274 1-2 Sep 1226 1-4 Nov 1194 1-2 Jan 1196 3-4 Mar 1193 1-2 May 1193 3-4 Jul 1194 1-4 Aug 1190 3-4 Sep 1173 Nov 1127 1-4 Jul 1128 Nov 1120 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) May 62.52 Jul 58.95 Aug 55.44 Sep 53.09 Oct 51.65 Dec 50.82 Jan 50.21 Mar 49.44 May 48.95 Jul 48.54 Aug 47.91 Sep 47.28 Oct 46.53 Dec 46.18 Jan 46.05 Mar 46.05 May 46.08 Jul 46.08 Aug 46.08 Sep 46.08 Oct 46.08 Dec 46.08 Jul 46.08 Oct 46.08 Dec 46.08 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) May 422.00 Jul 425.30 Aug 421.70 Sep 415.60 Oct 407.90 Dec 406.80 Jan 403.80 Mar 394.40 May 390.90 Jul 391.00 Aug 387.00 Sep 378.40 Oct 367.70 Dec 366.40 Jan 365.10 Mar 364.50 May 365.00 Jul 366.30 Aug 366.30 Sep 364.80 Oct 364.80 Dec 358.50 Jul 358.50 Oct 358.50 Dec 358.50