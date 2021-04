CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) May 659 3-4 Jul 661 1-4 Sep 663 1-2 Dec 668 1-2 Mar 673 1-2 May 668 1-2 Jul 643 3-4 Sep 643 1-2 Dec 649 1-4 Mar 651 1-2 May 651 Jul 614 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) May 606 1-2 Jul 592 Sep 547 1-4 Dec 528 1-2 Mar 535 1-4 May 539 Jul 540 Sep 497 1-2 Dec 481 Mar 487 1-2 May 491 Jul 493 Sep 470 1-2 Dec 446 3-4 Jul 457 3-4 Dec 432 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) May 385 1-4 Jul 386 3-4 Sep 361 3-4 Dec 353 3-4 Mar 356 1-2 May 354 3-4 Jul 354 3-4 Sep 354 3-4 Dec 354 3-4 Mar 354 3-4 Jul 354 3-4 Sep 354 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) May 1472 Jul 1457 3-4 Aug 1413 Sep 1336 1-4 Nov 1299 1-2 Jan 1297 3-4 Mar 1270 1-2 May 1263 1-4 Jul 1259 3-4 Aug 1241 1-4 Sep 1196 3-4 Nov 1167 1-4 Jan 1169 Mar 1163 May 1163 1-4 Jul 1163 3-4 Aug 1160 1-4 Sep 1142 1-2 Nov 1103 1-2 Jul 1104 1-4 Nov 1096 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) May 58.32 Jul 55.14 Aug 52.34 Sep 50.43 Oct 49.22 Dec 48.55 Jan 48.05 Mar 47.40 May 46.99 Jul 46.60 Aug 46.05 Sep 45.51 Oct 44.90 Dec 44.62 Jan 44.49 Mar 44.49 May 44.52 Jul 44.52 Aug 44.52 Sep 44.52 Oct 44.52 Dec 44.52 Jul 44.52 Oct 44.52 Dec 44.52 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) May 410.40 Jul 414.70 Aug 411.90 Sep 406.80 Oct 399.70 Dec 399.00 Jan 396.00 Mar 387.00 May 383.80 Jul 384.00 Aug 380.40 Sep 373.60 Oct 363.20 Dec 361.60 Jan 360.80 Mar 360.10 May 360.50 Jul 362.40 Aug 362.40 Sep 360.90 Oct 360.90 Dec 354.80 Jul 354.80 Oct 354.80 Dec 354.80