CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) May 652 1-4 Jul 653 3-4 Sep 656 1-4 Dec 661 3-4 Mar 666 3-4 May 663 1-4 Jul 639 1-4 Sep 639 1-4 Dec 645 1-4 Mar 647 1-2 May 647 Jul 610 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) May 592 Jul 580 1-2 Sep 537 1-2 Dec 520 1-4 Mar 527 May 530 1-2 Jul 532 Sep 490 3-4 Dec 475 1-4 Mar 482 May 485 1-2 Jul 487 1-2 Sep 465 Dec 446 3-4 Jul 457 3-4 Dec 430 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) May 380 3-4 Jul 382 1-2 Sep 357 3-4 Dec 350 Mar 352 1-4 May 350 3-4 Jul 350 3-4 Sep 350 3-4 Dec 350 3-4 Mar 350 3-4 Jul 350 3-4 Sep 350 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) May 1449 3-4 Jul 1436 1-2 Aug 1393 3-4 Sep 1321 1-4 Nov 1284 Jan 1282 1-4 Mar 1254 3-4 May 1247 1-2 Jul 1245 1-4 Aug 1227 1-2 Sep 1183 1-4 Nov 1154 3-4 Jan 1157 1-2 Mar 1152 1-2 May 1153 Jul 1153 1-2 Aug 1150 Sep 1132 1-4 Nov 1097 1-2 Jul 1098 1-4 Nov 1090 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) May 56.27 Jul 53.87 Aug 51.48 Sep 49.72 Oct 48.48 Dec 47.76 Jan 47.28 Mar 46.67 May 46.25 Jul 45.90 Aug 45.34 Sep 44.82 Oct 44.21 Dec 43.94 Jan 43.81 Mar 43.81 May 43.84 Jul 43.84 Aug 43.84 Sep 43.84 Oct 43.84 Dec 43.84 Jul 43.84 Oct 43.84 Dec 43.84 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) May 407.50 Jul 411.30 Aug 408.00 Sep 402.70 Oct 395.80 Dec 395.10 Jan 392.50 Mar 383.20 May 380.20 Jul 380.50 Aug 377.10 Sep 370.20 Oct 360.20 Dec 359.50 Jan 358.70 Mar 358.00 May 358.40 Jul 360.30 Aug 360.30 Sep 358.80 Oct 358.80 Dec 352.70 Jul 352.70 Oct 352.70 Dec 352.70