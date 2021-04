Sunday's Major League Linescores

AMERICAN LEAGUE

Tampa Bay 002 000 101 — 4 6 0 New York 010 010 000 — 2 3 1

Kittredge, Yarbrough (2), D.Castillo (7), Springs (9) and Zunino; Cole, Green (7), O'Day (9) and Higashioka. W_Yarbrough 1-2. L_Cole 2-1. Sv_Springs (1). HRs_Tampa Bay, Wendle (3). New York, Stanton (3).

___

Chicago 100 110 00 — 3 7 0 Boston 000 101 0x — 2 8 1

Keuchel, Bummer (6), Hendriks (7) and Grandal; Houck, Taylor (5), Valdez (6) and Plawecki. W_Keuchel 1-0. L_Houck 0-2. Sv_Hendriks (2). HRs_Chicago, T.Anderson (2). Boston, Hernández (2).

___

INTERLEAGUE

Cleveland 100 300 200 — 6 8 1 Cincinnati 000 020 010 — 3 7 2

Bieber, Clase (9) and R.Pérez; Miley, Romano (6), C.Pérez (7), Fulmer (9) and Barnhart. W_Bieber 2-1. L_Miley 2-1. Sv_Clase (4). HRs_Cleveland, Ramírez (2), R.Pérez (3), Luplow (0). Cincinnati, Naquin (6).

___

NATIONAL LEAGUE

St. Louis 000 000 000 — 0 2 1 Philadelphia 100 010 00x — 2 6 1

Gant, A.Miller (6), Gallegos (7), Webb (8) and Molina; Nola, and Realmuto. W_Nola 1-1. L_Gant 0-2. HRs_Philadelphia, Harper (4).

___

San Francisco 001 000 000 — 1 6 1 Miami 000 000 000 — 0 3 2

Wood, Álvarez (6), Doval (7), Baragar (8), Ty.Rogers (9) and Casali; López, Detwiler (7), Curtiss (7), Floro (9) and Wallach. W_Wood 1-0. L_López 0-2. Sv_Ty.Rogers (1).