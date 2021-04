CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) May 652 1-2 Jul 655 Sep 656 3-4 Dec 661 3-4 Mar 666 1-2 May 663 1-4 Jul 639 3-4 Sep 639 3-4 Dec 645 3-4 Mar 647 3-4 May 647 1-4 Jul 610 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) May 585 1-2 Jul 573 3-4 Sep 529 1-2 Dec 512 1-4 Mar 519 May 523 1-4 Jul 525 Sep 484 3-4 Dec 470 1-2 Mar 477 1-2 May 482 Jul 483 1-2 Sep 461 Dec 443 1-4 Jul 454 1-4 Dec 429 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) May 380 3-4 Jul 381 Sep 357 1-2 Dec 350 Mar 352 1-4 May 350 3-4 Jul 350 3-4 Sep 350 3-4 Dec 350 3-4 Mar 350 3-4 Jul 350 3-4 Sep 350 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) May 1433 1-4 Jul 1422 1-2 Aug 1381 Sep 1311 1-4 Nov 1274 Jan 1273 1-4 Mar 1246 1-2 May 1240 1-4 Jul 1239 1-4 Aug 1223 Sep 1181 1-4 Nov 1153 3-4 Jan 1156 3-4 Mar 1150 1-4 May 1150 3-4 Jul 1152 Aug 1148 1-2 Sep 1130 3-4 Nov 1093 3-4 Jul 1094 1-2 Nov 1088 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) May 56.33 Jul 54.24 Aug 51.87 Sep 50.01 Oct 48.59 Dec 47.84 Jan 47.30 Mar 46.65 May 46.23 Jul 45.86 Aug 45.28 Sep 44.80 Oct 44.24 Dec 43.97 Jan 43.84 Mar 43.84 May 43.87 Jul 43.87 Aug 43.87 Sep 43.87 Oct 43.87 Dec 43.87 Jul 43.87 Oct 43.87 Dec 43.87 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) May 402.20 Jul 406.40 Aug 402.60 Sep 397.00 Oct 391.20 Dec 390.90 Jan 388.50 Mar 380.30 May 377.90 Jul 378.50 Aug 375.30 Sep 368.10 Oct 359.30 Dec 358.40 Jan 357.60 Mar 356.90 May 357.30 Jul 359.20 Aug 359.20 Sep 357.70 Oct 357.70 Dec 351.60 Jul 351.60 Oct 351.60 Dec 351.60