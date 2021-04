CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) May 653 3-4 Jul 655 1-2 Sep 657 Dec 661 3-4 Mar 666 May 662 1-4 Jul 637 1-4 Sep 637 Dec 643 Mar 645 May 644 1-2 Jul 607 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) May 590 Jul 576 3-4 Sep 530 1-2 Dec 512 1-4 Mar 519 1-4 May 523 1-4 Jul 525 1-4 Sep 484 1-4 Dec 470 Mar 476 3-4 May 480 3-4 Jul 482 3-4 Sep 460 1-4 Dec 444 3-4 Jul 455 3-4 Dec 431 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) May 382 Jul 381 3-4 Sep 357 1-4 Dec 349 1-4 Mar 351 3-4 May 350 1-2 Jul 350 1-2 Sep 350 1-2 Dec 350 1-2 Mar 350 1-2 Jul 350 1-2 Sep 350 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) May 1418 1-4 Jul 1411 Aug 1372 1-2 Sep 1303 1-4 Nov 1269 Jan 1268 1-4 Mar 1243 May 1236 1-2 Jul 1235 1-2 Aug 1220 Sep 1176 Nov 1147 1-2 Jan 1151 1-4 Mar 1145 3-4 May 1147 Jul 1146 3-4 Aug 1143 1-4 Sep 1125 1-2 Nov 1087 Jul 1087 Nov 1079 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) May 54.89 Jul 52.87 Aug 50.73 Sep 49.10 Oct 47.89 Dec 47.18 Jan 46.67 Mar 46.11 May 45.75 Jul 45.44 Aug 44.96 Sep 44.48 Oct 43.88 Dec 43.67 Jan 43.54 Mar 43.54 May 43.57 Jul 43.57 Aug 43.57 Sep 43.57 Oct 43.57 Dec 43.57 Jul 43.57 Oct 43.57 Dec 43.57 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) May 401.90 Jul 406.50 Aug 403.10 Sep 398.00 Oct 392.50 Dec 392.00 Jan 389.30 Mar 381.00 May 378.00 Jul 378.50 Aug 375.00 Sep 368.00 Oct 359.00 Dec 357.70 Jan 356.90 Mar 356.20 May 356.60 Jul 358.50 Aug 358.50 Sep 357.00 Oct 357.00 Dec 350.90 Jul 350.90 Oct 350.90 Dec 350.90