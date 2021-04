CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) May 629 3-4 Jul 633 1-2 Sep 635 Dec 640 Mar 644 May 643 Jul 622 Sep 622 1-2 Dec 628 1-4 Mar 631 May 631 Jul 593 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) May 580 Jul 566 1-2 Sep 517 3-4 Dec 504 1-4 Mar 511 1-4 May 515 1-2 Jul 516 3-4 Sep 481 Dec 467 1-4 Mar 473 3-4 May 476 3-4 Jul 479 1-2 Sep 457 Dec 442 3-4 Jul 453 1-2 Dec 426 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) May 375 1-2 Jul 374 Sep 352 3-4 Dec 346 3-4 Mar 349 May 347 1-2 Jul 347 1-2 Sep 347 1-2 Dec 347 1-2 Mar 347 1-2 Jul 347 1-2 Sep 347 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) May 1389 1-2 Jul 1384 3-4 Aug 1349 1-4 Sep 1283 1-2 Nov 1251 1-4 Jan 1251 Mar 1227 May 1222 1-2 Jul 1222 Aug 1207 1-4 Sep 1163 3-4 Nov 1137 3-4 Jan 1141 1-4 Mar 1138 May 1139 1-4 Jul 1140 1-4 Aug 1136 3-4 Sep 1119 Nov 1072 Jul 1072 Nov 1061 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) May 53.03 Jul 51.15 Aug 49.22 Sep 48.00 Oct 47.14 Dec 46.68 Jan 46.31 Mar 45.86 May 45.59 Jul 45.39 Aug 45.01 Sep 44.58 Oct 44.14 Dec 43.93 Jan 43.80 Mar 43.80 May 43.83 Jul 43.83 Aug 43.83 Sep 43.83 Oct 43.83 Dec 43.83 Jul 43.83 Oct 43.83 Dec 43.83 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) May 395.00 Jul 400.00 Aug 397.50 Sep 393.10 Oct 388.20 Dec 387.70 Jan 385.00 Mar 376.50 May 373.20 Jul 373.80 Aug 370.30 Sep 364.30 Oct 354.40 Dec 353.00 Jan 352.20 Mar 351.50 May 351.90 Jul 353.80 Aug 353.80 Sep 352.30 Oct 352.30 Dec 346.20 Jul 346.20 Oct 346.20 Dec 346.20