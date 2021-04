CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) May 638 3-4 Jul 640 1-2 Sep 641 1-2 Dec 646 Mar 649 1-2 May 647 Jul 623 3-4 Sep 624 Dec 630 Mar 633 1-4 May 634 1-2 Jul 596 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) May 577 1-4 Jul 562 3-4 Sep 510 3-4 Dec 496 1-2 Mar 503 1-2 May 508 Jul 509 3-4 Sep 474 1-4 Dec 461 1-2 Mar 468 3-4 May 472 1-4 Jul 474 Sep 451 1-2 Dec 430 1-4 Jul 440 1-4 Dec 421 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) May 373 3-4 Jul 372 1-4 Sep 352 1-2 Dec 349 Mar 351 1-2 May 350 1-4 Jul 350 1-4 Sep 350 1-4 Dec 350 1-4 Mar 350 1-4 Jul 350 1-4 Sep 350 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) May 1403 Jul 1398 1-4 Aug 1362 Sep 1292 1-4 Nov 1263 1-4 Jan 1262 Mar 1235 May 1229 1-2 Jul 1229 1-4 Aug 1215 1-4 Sep 1169 Nov 1144 Jan 1147 1-4 Mar 1144 1-4 May 1145 1-2 Jul 1146 1-2 Aug 1143 Sep 1125 1-4 Nov 1073 1-4 Jul 1073 1-4 Nov 1062 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) May 52.85 Jul 50.93 Aug 49.28 Sep 48.09 Oct 47.28 Dec 46.89 Jan 46.55 Mar 46.16 May 45.90 Jul 45.71 Aug 45.27 Sep 44.87 Oct 44.39 Dec 44.19 Jan 44.06 Mar 44.06 May 44.09 Jul 44.09 Aug 44.09 Sep 44.09 Oct 44.09 Dec 44.09 Jul 44.09 Oct 44.09 Dec 44.09 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) May 401.20 Jul 405.50 Aug 402.20 Sep 397.20 Oct 391.60 Dec 391.20 Jan 388.70 Mar 378.20 May 374.50 Jul 375.00 Aug 371.00 Sep 364.70 Oct 354.50 Dec 353.00 Jan 352.20 Mar 351.50 May 351.90 Jul 353.80 Aug 353.80 Sep 352.30 Oct 352.30 Dec 346.20 Jul 346.20 Oct 346.20 Dec 346.20