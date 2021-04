Friday At Centro de Alto Rendimiento Bogota, Columbia Purse: $235,238 Surface: Red clay BOGOTA, COLUMBIA (AP) _ Results Friday from Copa Colsanitas at Centro de Alto Rendimiento (seedings in parentheses): Women's Singles Quarterfinals

Tamara Zidansek (5), Slovenia, def. Sara Errani, Italy, 6-3, 6-4.