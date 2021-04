NATIONAL LEAGUE

Miami 000 002 000 — 2 5 0 New York 000 010 002 — 3 7 0

Neidert, Detwiler (5), Bleier (7), García (8), Bass (9) and Wallach; Walker, Castro (7), May (8), Díaz (9) and McCann. W_Díaz 1-0. L_Bass 0-2. HRs_New York, McNeil (1).