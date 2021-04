CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) May 628 3-4 Jul 630 1-2 Sep 632 Dec 636 3-4 Mar 640 3-4 May 639 Jul 618 Sep 618 1-4 Dec 624 3-4 Mar 627 1-2 May 627 1-2 Jul 589 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) May 579 3-4 Jul 562 Sep 510 Dec 494 3-4 Mar 501 1-2 May 505 1-2 Jul 507 1-4 Sep 471 Dec 458 1-4 Mar 465 May 469 1-2 Jul 471 Sep 448 1-2 Dec 428 1-2 Jul 438 1-2 Dec 421 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) May 376 3-4 Jul 373 1-2 Sep 353 1-4 Dec 349 1-4 Mar 351 3-4 May 350 1-4 Jul 350 1-4 Sep 350 1-4 Dec 350 1-4 Mar 350 1-4 Jul 350 1-4 Sep 350 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) May 1415 1-4 Jul 1409 3-4 Aug 1373 3-4 Sep 1302 1-4 Nov 1273 1-4 Jan 1271 1-2 Mar 1243 1-4 May 1237 1-4 Jul 1235 3-4 Aug 1222 1-4 Sep 1176 Nov 1146 1-4 Jan 1150 Mar 1147 May 1147 3-4 Jul 1148 3-4 Aug 1145 1-4 Sep 1127 1-2 Nov 1076 3-4 Jul 1076 3-4 Nov 1066 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) May 53.38 Jul 51.41 Aug 49.79 Sep 48.61 Oct 47.82 Dec 47.45 Jan 47.08 Mar 46.68 May 46.42 Jul 46.21 Aug 45.79 Sep 45.39 Oct 44.81 Dec 44.65 Jan 44.52 Mar 44.52 May 44.55 Jul 44.55 Aug 44.55 Sep 44.55 Oct 44.55 Dec 44.55 Jul 44.55 Oct 44.55 Dec 44.55 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) May 406.80 Jul 410.40 Aug 406.50 Sep 400.70 Oct 394.10 Dec 393.00 Jan 389.80 Mar 378.70 May 374.70 Jul 374.70 Aug 371.10 Sep 364.40 Oct 353.30 Dec 351.80 Jan 351.00 Mar 350.30 May 350.70 Jul 352.60 Aug 352.60 Sep 351.10 Oct 351.10 Dec 345.00 Jul 345.00 Oct 345.00 Dec 345.00