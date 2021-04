CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) May 615 1-2 Jul 612 3-4 Sep 613 3-4 Dec 619 1-4 Mar 624 3-4 May 625 Jul 609 1-4 Sep 610 3-4 Dec 618 Mar 620 May 620 1-4 Jul 582 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) May 554 1-4 Jul 541 Sep 498 1-4 Dec 483 1-4 Mar 490 3-4 May 495 1-2 Jul 497 1-2 Sep 462 1-2 Dec 451 Mar 458 1-4 May 463 Jul 464 Sep 441 1-2 Dec 420 1-2 Jul 431 3-4 Dec 414 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) May 374 Jul 370 1-2 Sep 349 1-4 Dec 345 3-4 Mar 349 May 347 1-2 Jul 347 1-2 Sep 347 1-2 Dec 347 1-2 Mar 347 1-2 Jul 347 1-2 Sep 347 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) May 1418 3-4 Jul 1411 1-4 Aug 1375 1-4 Sep 1305 Nov 1271 1-4 Jan 1268 3-4 Mar 1241 3-4 May 1236 1-4 Jul 1235 1-4 Aug 1221 1-4 Sep 1174 Nov 1143 3-4 Jan 1147 Mar 1144 May 1145 Jul 1146 Aug 1142 1-2 Sep 1124 3-4 Nov 1077 1-4 Jul 1077 1-4 Nov 1070 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) May 53.92 Jul 52.00 Aug 50.26 Sep 48.95 Oct 48.06 Dec 47.65 Jan 47.28 Mar 46.89 May 46.61 Jul 46.39 Aug 45.94 Sep 45.52 Oct 45.15 Dec 44.99 Jan 44.86 Mar 44.86 May 44.89 Jul 44.89 Aug 44.89 Sep 44.89 Oct 44.89 Dec 44.89 Jul 44.89 Oct 44.89 Dec 44.89 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) May 406.40 Jul 408.50 Aug 404.30 Sep 398.50 Oct 391.70 Dec 390.20 Jan 386.40 Mar 376.40 May 373.30 Jul 372.90 Aug 368.90 Sep 361.30 Oct 348.80 Dec 347.20 Jan 346.50 Mar 345.70 May 346.10 Jul 348.00 Aug 348.00 Sep 346.50 Oct 346.50 Dec 340.40 Jul 340.40 Oct 340.40 Dec 340.40