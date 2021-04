CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) May 611 Jul 610 1-2 Sep 612 1-2 Dec 618 3-4 Mar 624 1-4 May 625 Jul 606 1-2 Sep 607 1-4 Dec 613 1-2 Mar 616 May 616 1-4 Jul 577 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) May 559 3-4 Jul 545 1-4 Sep 501 Dec 484 1-2 Mar 491 1-4 May 494 1-2 Jul 494 3-4 Sep 459 3-4 Dec 447 1-2 Mar 454 1-2 May 458 Jul 460 Sep 439 1-2 Dec 417 1-4 Jul 427 3-4 Dec 413 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) May 372 Jul 369 1-4 Sep 347 1-4 Dec 344 1-4 Mar 348 1-4 May 347 Jul 347 Sep 347 Dec 347 Mar 347 Jul 347 Sep 347 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) May 1402 Jul 1396 3-4 Aug 1365 3-4 Sep 1296 1-2 Nov 1263 3-4 Jan 1262 1-4 Mar 1236 1-2 May 1229 3-4 Jul 1227 Aug 1213 Sep 1164 3-4 Nov 1133 Jan 1136 1-4 Mar 1133 1-2 May 1135 Jul 1136 Aug 1132 1-2 Sep 1114 3-4 Nov 1067 1-4 Jul 1067 1-4 Nov 1060 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) May 52.13 Jul 50.52 Aug 48.80 Sep 47.46 Oct 46.56 Dec 46.12 Jan 45.74 Mar 45.39 May 45.17 Jul 44.98 Aug 44.54 Sep 44.09 Oct 43.59 Dec 43.41 Jan 43.28 Mar 43.28 May 43.31 Jul 43.31 Aug 43.31 Sep 43.31 Oct 43.31 Dec 43.31 Jul 43.31 Oct 43.31 Dec 43.31 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) May 410.20 Jul 411.70 Aug 408.70 Sep 404.30 Oct 398.00 Dec 397.20 Jan 393.00 Mar 382.00 May 378.30 Jul 377.80 Aug 373.00 Sep 365.70 Oct 354.40 Dec 352.60 Jan 351.50 Mar 351.00 May 351.50 Jul 353.40 Aug 353.40 Sep 351.90 Oct 351.90 Dec 345.80 Jul 345.80 Oct 345.80 Dec 345.80