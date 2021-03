New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Wednesday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change May 2385 Up 1 May 2354 2373 2340 2348 Up 1 Jul 2389 2406 2377 2385 Up 1 Sep 2406 2423 2393 2402 Up 2 Dec 2405 2421 2393 2402 Up 2 Mar 2395 2417 2389 2401 Up 6 May 2405 2418 2390 2402 Up 7 Jul 2407 2411 2394 2403 Up 8 Sep 2395 2409 2395 2404 Up 8 Dec 2397 2410 2397 2405 Up 8