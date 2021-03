CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) May 601 3-4 Jul 599 3-4 Sep 601 Dec 607 3-4 Mar 614 1-4 May 616 3-4 Jul 599 Sep 600 3-4 Dec 606 1-2 Mar 610 May 610 1-4 Jul 571 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) May 539 1-4 Jul 522 1-2 Sep 471 Dec 452 1-2 Mar 460 1-2 May 465 1-2 Jul 467 1-2 Sep 437 Dec 427 3-4 Mar 435 1-4 May 439 1-4 Jul 442 Sep 421 1-2 Dec 411 Jul 421 1-4 Dec 407 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) May 368 1-2 Jul 366 1-4 Sep 346 1-4 Dec 343 1-2 Mar 347 1-4 May 347 3-4 Jul 347 3-4 Sep 347 3-4 Dec 347 3-4 Mar 347 3-4 Jul 347 3-4 Sep 347 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) May 1366 3-4 Jul 1357 3-4 Aug 1315 1-4 Sep 1232 3-4 Nov 1186 1-4 Jan 1186 Mar 1172 3-4 May 1172 1-4 Jul 1173 1-4 Aug 1166 1-2 Sep 1131 3-4 Nov 1105 3-4 Jan 1111 Mar 1110 1-2 May 1110 1-2 Jul 1111 1-2 Aug 1108 Sep 1090 1-4 Nov 1046 1-2 Jul 1046 1-2 Nov 1035 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) May 50.46 Jul 48.31 Aug 46.37 Sep 44.96 Oct 44.04 Dec 43.63 Jan 43.35 Mar 43.13 May 43.01 Jul 42.94 Aug 42.61 Sep 42.25 Oct 41.85 Dec 41.86 Jan 41.83 Mar 41.83 May 41.86 Jul 41.86 Aug 41.86 Sep 41.86 Oct 41.86 Dec 41.93 Jul 41.93 Oct 41.93 Dec 41.93 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) May 398.20 Jul 400.10 Aug 394.70 Sep 386.00 Oct 374.60 Dec 372.50 Jan 369.50 Mar 364.20 May 362.60 Jul 363.40 Aug 361.80 Sep 357.00 Oct 348.70 Dec 347.20 Jan 346.80 Mar 346.40 May 347.20 Jul 349.10 Aug 349.10 Sep 347.60 Oct 347.60 Dec 345.50 Jul 345.50 Oct 345.50 Dec 345.50