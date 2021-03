CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) May 616 3-4 Jul 612 Sep 612 1-2 Dec 619 1-4 Mar 625 May 626 1-2 Jul 608 1-2 Sep 610 Dec 616 1-4 Mar 618 3-4 May 619 Jul 579 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) May 546 3-4 Jul 531 1-4 Sep 479 Dec 461 1-4 Mar 469 1-4 May 474 1-4 Jul 476 Sep 441 3-4 Dec 432 Mar 439 1-2 May 443 3-4 Jul 446 1-4 Sep 425 3-4 Dec 411 3-4 Jul 422 Dec 408 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) May 373 1-2 Jul 369 3-4 Sep 348 3-4 Dec 345 Mar 348 3-4 May 349 1-4 Jul 349 1-4 Sep 349 1-4 Dec 349 1-4 Mar 349 1-4 Jul 349 1-4 Sep 349 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) May 1393 Jul 1385 1-4 Aug 1340 1-2 Sep 1255 Nov 1204 1-2 Jan 1204 Mar 1190 1-4 May 1188 3-4 Jul 1189 1-2 Aug 1179 1-2 Sep 1143 1-4 Nov 1117 3-4 Jan 1122 3-4 Mar 1122 1-4 May 1122 1-4 Jul 1123 1-4 Aug 1119 3-4 Sep 1102 Nov 1048 Jul 1048 Nov 1037 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) May 52.96 Jul 50.75 Aug 48.80 Sep 47.24 Oct 46.02 Dec 45.46 Jan 45.10 Mar 44.77 May 44.59 Jul 44.45 Aug 44.10 Sep 43.69 Oct 43.29 Dec 43.23 Jan 43.20 Mar 43.20 May 43.23 Jul 43.23 Aug 43.23 Sep 43.23 Oct 43.23 Dec 43.30 Jul 43.30 Oct 43.30 Dec 43.30 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) May 398.10 Jul 400.30 Aug 394.50 Sep 385.30 Oct 373.10 Dec 370.70 Jan 367.60 Mar 362.20 May 360.50 Jul 360.90 Aug 358.50 Sep 353.40 Oct 343.40 Dec 343.00 Jan 342.60 Mar 342.20 May 343.00 Jul 344.90 Aug 344.90 Sep 343.40 Oct 343.40 Dec 341.30 Jul 341.30 Oct 341.30 Dec 341.30