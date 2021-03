PARIS (AP) — Scotland has beaten France 27-23 in the Six Nations finale at the Stade de France.

___

Scotland 27 (Duhan van der Merwe 2, David Cherry tries; Finn Russell 2 conversions, 2 penalties, Adam Hastings conversion), France 23 (Brice Dulin, Damian Penaud, Swan Rebbadj tries; Romain Ntamack conversion, 2 penalties). HT: 10-13