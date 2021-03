CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) May 613 1-4 Jul 609 1-4 Sep 610 Dec 616 3-4 Mar 622 1-4 May 624 3-4 Jul 605 1-2 Sep 607 1-2 Dec 613 1-4 Mar 616 May 616 1-4 Jul 580 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) May 552 1-2 Jul 535 3-4 Sep 483 3-4 Dec 466 1-2 Mar 474 3-4 May 479 3-4 Jul 481 1-2 Sep 446 Dec 435 1-4 Mar 442 1-2 May 446 1-4 Jul 449 1-4 Sep 428 3-4 Dec 414 1-2 Jul 424 3-4 Dec 411 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) May 375 Jul 371 3-4 Sep 350 1-4 Dec 346 1-4 Mar 348 3-4 May 349 1-4 Jul 349 1-4 Sep 349 1-4 Dec 349 1-4 Mar 349 1-4 Jul 349 1-4 Sep 349 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) May 1400 1-2 Jul 1391 1-4 Aug 1345 3-4 Sep 1257 Nov 1207 1-4 Jan 1206 1-2 Mar 1191 May 1188 3-4 Jul 1189 3-4 Aug 1180 1-4 Sep 1144 1-2 Nov 1119 1-4 Jan 1123 3-4 Mar 1123 1-4 May 1123 1-4 Jul 1124 1-4 Aug 1120 3-4 Sep 1103 Nov 1049 Jul 1049 Nov 1038 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) May 52.48 Jul 49.88 Aug 47.80 Sep 46.45 Oct 45.36 Dec 44.93 Jan 44.55 Mar 44.19 May 43.99 Jul 43.80 Aug 43.35 Sep 42.88 Oct 42.55 Dec 42.45 Jan 42.42 Mar 42.42 May 42.45 Jul 42.45 Aug 42.45 Sep 42.45 Oct 42.45 Dec 42.52 Jul 42.52 Oct 42.52 Dec 42.52 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) May 404.00 Jul 405.70 Aug 399.80 Sep 389.70 Oct 376.80 Dec 374.00 Jan 370.40 Mar 364.90 May 363.10 Jul 363.50 Aug 361.10 Sep 356.50 Oct 347.20 Dec 346.70 Jan 346.20 Mar 345.80 May 346.60 Jul 348.50 Aug 348.50 Sep 347.00 Oct 347.00 Dec 344.90 Jul 344.90 Oct 344.90 Dec 344.90