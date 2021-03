New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Thursday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change May 2473 Up 20 May 2428 2481 2423 2456 Up 21 Jul 2445 2498 2441 2473 Up 20 Sep 2450 2501 2445 2477 Up 22 Dec 2448 2495 2445 2472 Up 21 Mar 2444 2487 2444 2467 Up 21 May 2444 2485 2444 2467 Up 21 Jul 2445 2468 2445 2468 Up 21 Sep 2446 2469 2446 2469 Up 20 Dec 2450 2485 2450 2470 Up 20