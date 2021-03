CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) May 612 1-2 Jul 608 1-2 Sep 609 1-2 Dec 616 Mar 621 1-2 May 624 Jul 604 3-4 Sep 607 3-4 Dec 613 1-2 Mar 616 1-4 May 616 1-2 Jul 581 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) May 546 1-2 Jul 532 1-2 Sep 482 3-4 Dec 465 1-2 Mar 473 1-2 May 478 1-2 Jul 480 1-4 Sep 443 3-4 Dec 433 1-2 Mar 441 May 445 1-4 Jul 448 Sep 427 1-2 Dec 410 3-4 Jul 421 Dec 407 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) May 374 1-4 Jul 370 3-4 Sep 348 1-4 Dec 343 3-4 Mar 346 3-4 May 347 1-4 Jul 347 1-4 Sep 347 1-4 Dec 347 1-4 Mar 347 1-4 Jul 347 1-4 Sep 347 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) May 1414 1-4 Jul 1404 1-2 Aug 1358 1-2 Sep 1264 3-4 Nov 1214 3-4 Jan 1212 1-2 Mar 1195 1-4 May 1191 1-2 Jul 1191 3-4 Aug 1180 Sep 1143 1-4 Nov 1116 3-4 Jan 1121 1-2 Mar 1121 May 1121 Jul 1122 Aug 1118 1-2 Sep 1100 3-4 Nov 1046 3-4 Jul 1046 3-4 Nov 1035 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) May 54.98 Jul 52.18 Aug 49.75 Sep 48.07 Oct 46.90 Dec 46.32 Jan 45.86 Mar 45.32 May 44.96 Jul 44.68 Aug 44.19 Sep 43.56 Oct 42.90 Dec 42.70 Jan 42.67 Mar 42.67 May 42.67 Jul 42.67 Aug 42.67 Sep 42.67 Oct 42.67 Dec 42.67 Jul 42.67 Oct 42.67 Dec 42.67 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) May 404.60 Jul 405.40 Aug 399.00 Sep 388.50 Oct 375.10 Dec 372.20 Jan 368.50 Mar 362.40 May 361.00 Jul 361.70 Aug 359.20 Sep 354.50 Oct 347.00 Dec 346.10 Jan 345.60 Mar 345.10 May 345.90 Jul 347.80 Aug 347.80 Sep 346.30 Oct 346.30 Dec 344.20 Jul 344.20 Oct 344.20 Dec 344.20