CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) May 634 3-4 Jul 626 1-4 Sep 624 1-4 Dec 630 Mar 634 3-4 May 635 1-4 Jul 614 1-4 Sep 616 Dec 622 Mar 624 1-2 May 624 3-4 Jul 589 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) May 551 1-4 Jul 534 1-4 Sep 486 Dec 469 3-4 Mar 477 3-4 May 482 3-4 Jul 484 1-2 Sep 446 Dec 435 3-4 Mar 442 3-4 May 446 Jul 450 Sep 429 1-2 Dec 414 Jul 424 1-4 Dec 410 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) May 378 1-4 Jul 375 3-4 Sep 357 1-4 Dec 353 1-2 Mar 355 1-4 May 355 3-4 Jul 355 3-4 Sep 355 3-4 Dec 355 3-4 Mar 355 3-4 Jul 355 3-4 Sep 355 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) May 1423 1-4 Jul 1411 1-4 Aug 1364 Sep 1272 3-4 Nov 1223 1-2 Jan 1220 3-4 Mar 1200 May 1195 3-4 Jul 1195 3-4 Aug 1182 1-2 Sep 1144 3-4 Nov 1119 1-4 Jan 1124 1-4 Mar 1123 3-4 May 1123 3-4 Jul 1124 3-4 Aug 1121 1-4 Sep 1103 1-2 Nov 1049 1-2 Jul 1049 1-2 Nov 1038 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) May 57.02 Jul 53.82 Aug 51.06 Sep 49.10 Oct 47.88 Dec 47.23 Jan 46.70 Mar 46.03 May 45.51 Jul 45.13 Aug 44.60 Sep 43.98 Oct 43.26 Dec 43.00 Jan 42.97 Mar 42.97 May 42.97 Jul 42.97 Aug 42.97 Sep 42.97 Oct 42.97 Dec 42.97 Jul 42.97 Oct 42.97 Dec 42.97 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) May 398.80 Jul 399.50 Aug 394.10 Sep 385.20 Oct 373.50 Dec 371.50 Jan 368.10 Mar 361.20 May 360.10 Jul 360.60 Aug 357.90 Sep 353.40 Oct 345.40 Dec 344.70 Jan 343.60 Mar 343.80 May 343.80 Jul 345.70 Aug 345.70 Sep 344.20 Oct 344.20 Dec 342.10 Jul 342.10 Oct 342.10 Dec 342.10