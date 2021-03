CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) May 627 1-4 Jul 619 1-4 Sep 618 3-4 Dec 625 1-2 Mar 630 3-4 May 631 1-2 Jul 610 1-2 Sep 613 Dec 619 Mar 621 1-2 May 621 3-4 Jul 586 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) May 549 Jul 531 1-2 Sep 484 1-4 Dec 468 Mar 476 May 481 1-4 Jul 482 3-4 Sep 444 3-4 Dec 434 3-4 Mar 442 1-2 May 445 3-4 Jul 449 1-4 Sep 428 3-4 Dec 414 Jul 424 1-4 Dec 410 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) May 368 1-2 Jul 366 1-4 Sep 351 Dec 349 1-4 Mar 351 3-4 May 352 1-4 Jul 352 1-4 Sep 352 1-4 Dec 352 1-4 Mar 352 1-4 Jul 352 1-4 Sep 352 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) May 1417 1-2 Jul 1404 Aug 1355 1-4 Sep 1266 1-2 Nov 1216 Jan 1213 Mar 1191 1-2 May 1187 1-4 Jul 1187 1-2 Aug 1174 Sep 1137 3-4 Nov 1113 1-4 Jan 1118 1-4 Mar 1117 3-4 May 1117 3-4 Jul 1118 3-4 Aug 1115 1-4 Sep 1097 1-2 Nov 1043 1-2 Jul 1043 1-2 Nov 1032 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) May 56.37 Jul 53.75 Aug 51.04 Sep 49.16 Oct 47.94 Dec 47.32 Jan 46.75 Mar 46.09 May 45.56 Jul 45.09 Aug 44.53 Sep 43.92 Oct 43.13 Dec 42.87 Jan 42.84 Mar 42.84 May 42.84 Jul 42.84 Aug 42.84 Sep 42.84 Oct 42.84 Dec 42.84 Jul 42.84 Oct 42.84 Dec 42.84 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) May 396.60 Jul 397.20 Aug 390.80 Sep 382.10 Oct 370.60 Dec 368.60 Jan 365.20 Mar 357.80 May 356.50 Jul 357.20 Aug 354.30 Sep 349.80 Oct 343.60 Dec 342.90 Jan 341.80 Mar 342.00 May 342.00 Jul 343.90 Aug 343.90 Sep 342.40 Oct 342.40 Dec 340.30 Jul 340.30 Oct 340.30 Dec 340.30