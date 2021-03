CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) May 627 Jul 619 1-4 Sep 619 1-2 Dec 626 1-2 Mar 631 1-2 May 632 Jul 611 1-4 Sep 613 3-4 Dec 619 1-4 Mar 621 May 621 1-4 Jul 585 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) May 557 3-4 Jul 538 3-4 Sep 489 1-2 Dec 471 1-2 Mar 479 1-4 May 484 Jul 485 1-4 Sep 446 1-4 Dec 435 1-2 Mar 443 May 446 1-4 Jul 449 1-4 Sep 428 3-4 Dec 417 3-4 Jul 428 Dec 414 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) May 366 Jul 362 1-2 Sep 345 Dec 343 3-4 Mar 346 1-2 May 347 Jul 347 Sep 347 Dec 347 Mar 347 Jul 347 Sep 347 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) May 1416 1-4 Jul 1403 Aug 1356 Sep 1269 3-4 Nov 1220 Jan 1217 Mar 1196 3-4 May 1192 1-2 Jul 1192 3-4 Aug 1179 1-4 Sep 1143 3-4 Nov 1118 1-2 Jan 1123 1-2 Mar 1123 May 1123 Jul 1124 Aug 1120 1-2 Sep 1102 3-4 Nov 1048 3-4 Jul 1048 3-4 Nov 1037 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) May 53.87 Jul 51.50 Aug 49.39 Sep 47.84 Oct 46.75 Dec 46.25 Jan 45.80 Mar 45.25 May 44.79 Jul 44.46 Aug 43.98 Sep 43.34 Oct 42.62 Dec 42.41 Jan 42.38 Mar 42.38 May 42.38 Jul 42.38 Aug 42.38 Sep 42.38 Oct 42.38 Dec 42.38 Jul 42.38 Oct 42.38 Dec 42.38 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) May 407.90 Jul 407.60 Aug 400.00 Sep 389.60 Oct 376.80 Dec 374.30 Jan 370.70 Mar 364.00 May 362.90 Jul 363.50 Aug 360.60 Sep 355.50 Oct 348.00 Dec 347.30 Jan 346.20 Mar 346.40 May 346.40 Jul 348.30 Aug 348.30 Sep 346.80 Oct 346.80 Dec 344.70 Jul 344.70 Oct 344.70 Dec 344.70