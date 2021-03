CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) May 630 1-2 Jul 622 Sep 621 3-4 Dec 628 3-4 Mar 634 May 634 Jul 613 1-4 Sep 615 1-4 Dec 621 1-2 Mar 624 May 624 1-4 Jul 588 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) May 546 1-2 Jul 530 1-4 Sep 486 1-4 Dec 468 Mar 476 May 481 Jul 482 1-2 Sep 443 1-2 Dec 432 1-2 Mar 439 3-4 May 443 Jul 446 3-4 Sep 426 1-4 Dec 415 1-4 Jul 425 1-2 Dec 412 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) May 366 1-4 Jul 361 Sep 344 Dec 341 1-4 Mar 343 3-4 May 344 1-4 Jul 344 1-4 Sep 344 1-4 Dec 344 1-4 Mar 344 1-4 Jul 344 1-4 Sep 344 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) May 1392 1-4 Jul 1380 1-2 Aug 1335 3-4 Sep 1254 3-4 Nov 1206 1-4 Jan 1204 1-4 Mar 1189 1-2 May 1186 Jul 1187 Aug 1174 Sep 1138 1-2 Nov 1112 3-4 Jan 1117 1-2 Mar 1117 May 1117 Jul 1118 Aug 1114 1-2 Sep 1096 3-4 Nov 1042 3-4 Jul 1042 3-4 Nov 1031 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) May 53.52 Jul 51.33 Aug 49.43 Sep 47.97 Oct 46.89 Dec 46.29 Jan 45.80 Mar 45.24 May 44.75 Jul 44.38 Aug 43.85 Sep 43.18 Oct 42.52 Dec 42.34 Jan 42.31 Mar 42.31 May 42.31 Jul 42.31 Aug 42.31 Sep 42.31 Oct 42.31 Dec 42.31 Jul 42.31 Oct 42.31 Dec 42.31 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) May 398.20 Jul 398.30 Aug 391.40 Sep 382.20 Oct 371.10 Dec 368.70 Jan 365.30 Mar 360.00 May 358.90 Jul 359.80 Aug 357.00 Sep 352.00 Oct 344.70 Dec 343.80 Jan 342.80 Mar 343.00 May 343.00 Jul 344.90 Aug 344.90 Sep 343.40 Oct 343.40 Dec 341.30 Jul 341.30 Oct 341.30 Dec 341.30