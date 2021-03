CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) May 647 Jul 637 Sep 636 1-4 Dec 642 Mar 647 May 647 Jul 627 1-4 Sep 628 3-4 Dec 635 Mar 637 1-2 May 635 1-2 Jul 600 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) May 554 1-4 Jul 541 3-4 Sep 499 1-4 Dec 477 3-4 Mar 485 3-4 May 490 1-4 Jul 491 1-4 Sep 450 Dec 436 1-4 Mar 443 May 446 3-4 Jul 450 1-2 Sep 430 Dec 415 3-4 Jul 426 Dec 412 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) May 374 Jul 367 3-4 Sep 349 3-4 Dec 346 3-4 Mar 348 1-2 May 349 Jul 349 Sep 349 Dec 349 Mar 349 Jul 349 Sep 349 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) May 1423 1-4 Jul 1413 3-4 Aug 1371 1-4 Sep 1291 1-4 Nov 1245 Jan 1242 1-2 Mar 1226 3-4 May 1223 1-2 Jul 1223 1-2 Aug 1210 1-4 Sep 1172 3-4 Nov 1146 3-4 Jan 1151 Mar 1150 1-2 May 1150 1-2 Jul 1151 1-2 Aug 1148 Sep 1130 1-4 Nov 1069 3-4 Jul 1069 3-4 Nov 1051 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) May 55.09 Jul 53.35 Aug 51.87 Sep 50.55 Oct 49.49 Dec 48.87 Jan 48.35 Mar 47.76 May 47.21 Jul 46.79 Aug 46.22 Sep 45.58 Oct 44.82 Dec 44.54 Jan 44.51 Mar 44.51 May 44.51 Jul 44.51 Aug 44.51 Sep 44.51 Oct 44.51 Dec 44.51 Jul 44.51 Oct 44.51 Dec 44.51 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) May 406.10 Jul 405.90 Aug 398.30 Sep 388.30 Oct 375.90 Dec 373.80 Jan 370.50 Mar 365.90 May 365.10 Jul 365.60 Aug 362.50 Sep 357.00 Oct 350.40 Dec 349.50 Jan 348.50 Mar 348.70 May 348.70 Jul 350.60 Aug 350.60 Sep 349.10 Oct 349.10 Dec 346.50 Jul 346.50 Oct 346.50 Dec 346.50