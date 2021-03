ROME (AP) — Wales has beaten Italy 48-7 in Six Nations rugby at Stadio Olimpico.

Wales 48 (Ken Owens 2, Taulupe Faletau, Josh Adams, George North, Callum Sheedy, Louis Rees-Zammit tries; Dan Biggar 3 conversions, penalty, Sheedy 2 conversions), Italy 7 (Montanna Ioane try; Paolo Garbisi conversion). HT: 27-0