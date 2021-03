CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) May 638 1-2 Jul 632 Sep 632 3-4 Dec 639 1-2 Mar 645 1-2 May 645 1-4 Jul 625 1-4 Sep 627 Dec 633 3-4 Mar 636 May 634 Jul 598 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 544 1-2 May 539 Jul 528 1-2 Sep 496 Dec 478 3-4 Mar 486 1-2 May 490 1-4 Jul 491 1-2 Sep 450 1-2 Dec 437 Mar 444 1-4 May 447 3-4 Jul 451 1-4 Sep 430 3-4 Dec 418 Jul 428 1-4 Dec 415 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) May 377 1-2 Jul 371 1-2 Sep 352 3-4 Dec 348 1-2 Mar 349 3-4 May 350 1-4 Jul 350 1-4 Sep 350 1-4 Dec 350 1-4 Jul 350 1-4 Sep 350 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 1396 1-4 May 1413 1-4 Jul 1402 1-2 Aug 1362 3-4 Sep 1286 1-2 Nov 1243 3-4 Jan 1242 Mar 1226 May 1222 3-4 Jul 1222 3-4 Aug 1210 Sep 1172 1-2 Nov 1146 1-2 Jan 1150 3-4 Mar 1150 1-4 May 1150 1-4 Jul 1151 1-4 Aug 1147 3-4 Sep 1130 Nov 1067 1-4 Jul 1067 1-4 Nov 1049 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) May 55.36 Jul 53.81 Aug 52.40 Sep 51.05 Oct 49.98 Dec 49.35 Jan 48.84 Mar 48.28 May 47.75 Jul 47.33 Aug 46.78 Sep 46.19 Oct 45.40 Dec 45.21 Jan 45.18 Mar 45.18 May 45.18 Jul 45.18 Aug 45.18 Sep 45.18 Oct 45.18 Dec 45.18 Jul 45.18 Oct 45.18 Dec 45.18 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Mar 396.30 May 400.70 Jul 400.50 Aug 393.00 Sep 382.90 Oct 372.20 Dec 370.40 Jan 367.20 Mar 362.20 May 361.50 Jul 362.00 Aug 358.30 Sep 353.10 Oct 346.50 Dec 345.40 Jan 344.60 Mar 344.80 May 344.80 Jul 346.70 Aug 346.70 Sep 345.20 Oct 345.20 Dec 342.50 Jul 342.50 Oct 342.50 Dec 342.50