CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 636 1-4 May 642 1-2 Jul 635 1-2 Sep 636 1-4 Dec 642 3-4 Mar 648 1-2 May 648 Jul 628 1-4 Sep 629 3-4 Dec 636 1-2 Mar 638 1-2 May 636 1-2 Jul 599 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 555 May 538 1-2 Jul 528 1-4 Sep 500 Dec 483 1-2 Mar 490 3-4 May 494 3-4 Jul 496 Sep 455 1-2 Dec 441 1-2 Mar 448 3-4 May 452 Jul 455 3-4 Sep 435 1-4 Dec 422 Jul 432 1-4 Dec 418 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 381 3-4 May 384 1-2 Jul 378 1-2 Sep 356 1-4 Dec 351 1-2 Mar 354 1-4 May 354 3-4 Jul 354 3-4 Sep 354 3-4 Dec 354 3-4 Jul 354 3-4 Sep 354 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 1415 1-2 May 1413 1-2 Jul 1401 1-2 Aug 1362 3-4 Sep 1287 1-4 Nov 1243 3-4 Jan 1241 1-4 Mar 1222 3-4 May 1218 3-4 Jul 1218 1-2 Aug 1205 Sep 1170 1-4 Nov 1145 1-4 Jan 1149 Mar 1148 1-2 May 1148 1-2 Jul 1149 1-2 Aug 1146 Sep 1128 1-4 Nov 1065 1-2 Jul 1065 1-2 Nov 1050 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Mar 56.46 May 54.61 Jul 53.02 Aug 51.62 Sep 50.29 Oct 49.24 Dec 48.58 Jan 48.08 Mar 47.53 May 47.03 Jul 46.64 Aug 46.09 Sep 45.50 Oct 44.81 Dec 44.56 Jan 44.56 Mar 44.56 May 44.56 Jul 44.56 Aug 44.56 Sep 44.56 Oct 44.56 Dec 44.56 Jul 44.56 Oct 44.56 Dec 44.56 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Mar 402.00 May 404.80 Jul 404.00 Aug 396.40 Sep 386.20 Oct 375.50 Dec 373.70 Jan 370.40 Mar 364.80 May 363.80 Jul 364.20 Aug 360.40 Sep 353.90 Oct 347.60 Dec 346.60 Jan 345.60 Mar 345.80 May 345.80 Jul 347.70 Aug 347.70 Sep 346.20 Oct 346.20 Dec 343.60 Jul 343.60 Oct 343.60 Dec 343.60