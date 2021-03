CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 656 1-2 May 656 1-2 Jul 648 Sep 648 1-4 Dec 654 Mar 659 1-4 May 658 1-4 Jul 638 Sep 638 1-4 Dec 645 Mar 646 3-4 May 644 3-4 Jul 607 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 562 May 545 3-4 Jul 534 3-4 Sep 502 3-4 Dec 484 3-4 Mar 492 May 496 1-4 Jul 497 3-4 Sep 456 Dec 442 Mar 449 May 452 1-4 Jul 455 3-4 Sep 435 1-4 Dec 422 3-4 Jul 434 3-4 Dec 422 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 389 1-4 May 392 Jul 380 3-4 Sep 361 Dec 356 1-2 Mar 358 1-2 May 359 Jul 359 Sep 359 Dec 359 Jul 359 Sep 359 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 1441 1-4 May 1440 Jul 1426 Aug 1382 3-4 Sep 1306 1-4 Nov 1262 Jan 1257 1-2 Mar 1231 3-4 May 1225 Jul 1222 1-2 Aug 1204 1-2 Sep 1166 1-4 Nov 1140 1-2 Jan 1143 1-2 Mar 1143 May 1143 Jul 1144 Aug 1140 1-2 Sep 1122 3-4 Nov 1065 1-2 Jul 1065 1-2 Nov 1050 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Mar 55.15 May 53.55 Jul 52.40 Aug 51.21 Sep 49.95 Oct 48.92 Dec 48.24 Jan 47.74 Mar 47.17 May 46.65 Jul 46.26 Aug 45.72 Sep 45.16 Oct 44.38 Dec 44.14 Jan 44.14 Mar 44.14 May 44.14 Jul 44.14 Aug 44.14 Sep 44.14 Oct 44.14 Dec 44.14 Jul 44.14 Oct 44.14 Dec 44.14 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Mar 419.20 May 416.60 Jul 414.90 Aug 405.40 Sep 394.00 Oct 383.40 Dec 381.20 Jan 377.30 Mar 369.10 May 367.10 Jul 366.90 Aug 363.40 Sep 357.30 Oct 349.30 Dec 347.80 Jan 346.80 Mar 347.00 May 347.00 Jul 348.90 Aug 348.90 Sep 347.40 Oct 347.40 Dec 344.30 Jul 344.30 Oct 344.30 Dec 344.30