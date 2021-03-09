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Global Forecast-Asia

By Associated Press
2021/03/09 21:30
Global Forecast-Asia

Global Forecast - Asia as of 13:30 GMT Tuesday, March 9, 2021

Minimum and maximum temperatures in Celsius, precipitation in centimeters and weather conditions as recorded for the previous day (Mar 8 except Asia and Australia where data is for Mar 9) and forecast for the current and following day in each city as of 1330 GMT:

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CITY;MIN;MAX;COND;PRECIP;MIN;MAX;COND;MIN;MAX;COND

Abidjan;26;31;rn;0.51;26;31;pc;26;31;rn

Abu Dhabi;20;30;pc;0;21;32;clr;20;31;clr

Aleppo;7;19;pc;0.74;9;20;pc;8;20;pc

Algiers;9;15;pc;5;6;14;clr;7;15;clr

Amsterdam;3;7;rn;17.58;6;9;rn;5;11;rn

Anchorage;-4;0;sn;0;-10;0;sn;-17;-8;pc

Ashgabat;6;16;pc;0;3;11;c;9;20;pc

Astana;-14;-8;pc;0.71;-9;1;sn;-19;-4;sn

Asuncion;19;33;clr;0;19;33;clr;19;35;clr

Athens;8;17;pc;0;10;18;pc;5;13;rn

Auckland;15;20;pc;0.25;17;24;c;15;22;rn

Baghdad;12;24;clr;0;15;26;clr;17;31;pc

Bahrain;19;30;pc;0;20;24;pc;21;26;c

Banda Aceh;22;34;pc;0.99;21;34;clr;22;35;clr

Bangalore;17;32;clr;0;18;32;clr;17;31;pc

Bangkok;26;34;rn;1.52;26;34;rn;26;35;rn

Barcelona;8;14;pc;2.34;9;14;clr;10;16;pc

Beijing;3;15;pc;0;5;15;c;7;13;c

Belgrade;-1;9;pc;0;-4;9;pc;0;11;pc

Berlin;-5;6;pc;0;2;8;pc;4;10;rn

Bogota;10;23;rn;0.99;12;19;rn;12;16;rn

Brasilia;19;26;rn;5.33;19;26;rn;18;26;c

Bratislava;-3;6;pc;0.05;-3;7;pc;5;9;c

Brisbane;22;29;rn;3.3;22;30;rn;22;27;rn

Brussels;2;8;pc;2.13;6;9;rn;6;11;rn

Bucharest;0;8;pc;0;-4;2;rn;-4;2;clr

Budapest;-7;7;pc;0;-6;9;pc;5;10;c

Buenos Aires;18;26;clr;1.02;21;27;clr;21;32;clr

Bujumbura;18;28;c;6.83;19;29;rn;19;30;clr

Busan;3;14;pc;0;4;15;clr;10;16;c

Cairo;18;30;clr;0;15;35;pc;16;29;pc

Cape Town;17;19;c;0;17;21;rn;14;21;c

Caracas;17;27;rn;1.65;17;29;pc;18;27;c

Chennai;25;32;pc;0;24;32;pc;23;33;clr

Chicago;12;16;pc;0;13;16;rn;4;16;rn

Colombo;23;32;pc;9.19;23;31;rn;23;31;rn

Copenhagen;-3;4;pc;0;0;5;c;2;7;rn

Dakar;18;23;clr;0;18;23;pc;18;24;pc

Dallas;17;23;pc;0;19;25;c;19;25;c

Dar es Salaam;25;33;c;0.51;24;33;pc;24;33;clr

Denver;1;19;pc;0.03;-1;11;pc;0;10;c

Dhahran;17;33;clr;0;17;27;pc;20;29;c

Dhaka;20;36;pc;0;21;37;pc;20;37;pc

Dili;24;32;rn;12.57;23;29;rn;23;30;rn

Dubai;20;30;pc;0;22;30;clr;21;30;clr

Dublin;5;10;rn;2.03;5;13;rn;4;8;rn

Dushanbe;10;19;c;0;10;17;rn;7;13;rn

Gibraltar;11;18;rn;0;12;17;clr;12;17;clr

Hanoi;21;26;rn;0.91;21;26;rn;20;26;pc

Harare;16;26;pc;0.48;16;26;rn;16;27;pc

Havana;21;25;pc;0;22;26;pc;22;27;clr

Helsinki;-15;-5;sn;3.15;-11;-9;pc;-4;-3;c

Ho Chi Minh City;25;35;pc;0;26;34;clr;25;35;pc

Hong Kong;18;24;clr;0;18;23;pc;18;25;c

Honolulu;21;26;rn;11.58;21;27;rn;20;27;rn

Hyderabad;20;35;clr;0;19;33;pc;19;32;pc

Islamabad;15;28;pc;3.91;15;25;c;14;23;c

Istanbul;3;13;pc;0;5;13;pc;0;7;rn

Jakarta;25;31;rn;1.52;24;30;rn;24;31;rn

Jeddah;23;31;pc;0;24;32;clr;23;32;clr

Jerusalem;14;18;clr;0;12;23;clr;8;18;c

Johannesburg;19;29;clr;0;18;30;clr;17;30;clr

Kabul;4;14;pc;0;5;18;pc;6;13;rn

Karachi;19;33;pc;0;18;31;pc;21;30;pc

Kathmandu;10;25;pc;6.1;11;24;clr;10;25;pc

Khartoum;24;38;pc;0;25;40;pc;26;41;pc

Kiev;-7;-1;sn;1.3;-4;3;clr;-2;3;c

Kingston;25;29;rn;0.76;24;28;rn;24;29;pc

Kinshasa;23;33;pc;0;24;34;pc;24;31;rn

Kolkata;25;34;clr;0;24;36;pc;22;35;pc

Kuala Lumpur;24;35;c;0;25;35;pc;24;35;rn

Kuwait;13;29;clr;0;14;28;clr;20;30;c

La Paz;2;14;pc;7.11;2;15;clr;2;15;pc

Lagos;28;33;rn;0;28;32;pc;27;33;rn

Lima;22;26;c;0;21;26;c;22;26;pc

Lisbon;8;17;pc;0;9;18;pc;11;18;pc

London;5;12;pc;0;8;9;rn;6;10;pc

Los Angeles;11;18;pc;0;7;15;rn;5;15;rn

Luanda;26;32;rn;0;27;32;pc;26;31;pc

Madrid;0;13;pc;2.82;3;15;clr;7;17;pc

Male;26;31;rn;1.63;27;31;rn;27;32;rn

Manaus;23;28;rn;14.48;23;27;rn;23;27;rn

Manila;24;31;c;0;24;33;pc;25;33;clr

Mecca;22;35;pc;0;23;37;clr;24;37;clr

Melbourne;13;22;pc;4.78;12;21;pc;16;23;pc

Mexico City;8;25;clr;0;9;26;clr;9;27;clr

Miami;21;22;pc;0.46;21;24;pc;22;25;rn

Minsk;-10;-2;pc;0.91;-7;1;pc;-3;0;c

Mogadishu;26;32;clr;0;26;32;clr;26;32;clr

Montevideo;17;25;pc;0.56;18;27;clr;20;29;pc

Montreal;-1;5;clr;1.17;5;8;pc;5;10;c

Moscow;-20;-9;c;0;-21;-12;clr;-18;-9;clr

Mumbai;26;35;clr;0;25;34;pc;25;34;pc

Nairobi;14;28;clr;0;14;28;pc;14;28;clr

New Delhi;17;33;clr;0;17;32;pc;18;34;pc

New York;5;15;clr;0;8;12;clr;13;20;pc

Nicosia;9;21;pc;0;10;22;clr;9;21;clr

Novosibirsk;-13;-7;pc;0.81;-8;-3;c;-11;-3;c

Osaka-shi;7;14;c;8.48;1;16;clr;8;16;pc

Oslo;-3;5;clr;0;-3;1;sn;0;3;rn

Ottawa;-4;5;pc;0.51;5;9;pc;3;10;c

Pago Pago;24;30;rn;9.73;24;30;rn;25;30;rn

Panama City;24;32;rn;2.24;24;31;rn;23;31;c

Paramaribo;24;30;c;6.32;24;29;c;23;29;rn

Paris;2;11;pc;0;7;10;rn;6;14;rn

Perth;24;36;pc;0;22;29;c;21;25;c

Phnom Penh;25;34;clr;0;25;34;clr;25;35;clr

Port Moresby;23;31;rn;3.86;23;32;rn;23;32;rn

Port-au-prince;21;30;rn;4.24;21;31;rn;20;30;rn

Prague;-4;4;c;0.53;-1;4;pc;4;9;rn

Pyongyang;-3;11;pc;0;-1;16;pc;1;14;c

Quito;11;18;rn;23.37;11;18;rn;11;18;rn

Rabat;7;17;rn;16.18;8;19;clr;8;21;clr

Recife;23;29;pc;1.02;24;29;pc;24;29;rn

Reykjavik;-3;4;pc;10.13;-4;0;c;-1;0;c

Riga;-2;3;sn;0.08;-5;0;sn;-2;3;c

Rio de Janeiro;22;28;rn;3;22;29;pc;23;28;pc

Riyadh;19;33;clr;0;19;31;clr;22;32;clr

Rome;5;13;rn;39.52;0;16;clr;7;15;clr

Saint Petersburg;-22;-11;pc;2.54;-21;-11;clr;-8;-6;clr

San Francisco;8;14;rn;0.05;7;13;rn;7;14;pc

San Jose;18;25;rn;1.02;17;26;pc;17;26;c

San Juan;24;28;rn;0.23;23;28;rn;22;29;pc

San Salvador;17;24;rn;0;16;24;rn;16;25;pc

Sana'a;11;26;clr;0;11;25;pc;11;25;pc

Santiago;14;29;clr;0;14;27;pc;14;27;clr

Santo Domingo;22;29;rn;3.43;22;29;rn;21;29;rn

Sao Paulo;4;17;pc;0;9;17;pc;9;16;pc

Seattle;3;11;c;0.13;1;10;pc;0;11;pc

Seoul;-2;12;pc;0;1;16;pc;3;14;c

Shanghai;7;11;c;1.98;9;16;pc;10;13;rn

Singapore;25;33;c;0;25;33;pc;25;32;rn

Sofia;1;9;rn;0;-2;6;rn;-6;5;pc

St. John's;23;28;rn;0.76;23;28;pc;23;28;pc

Stockholm;-6;1;sn;0;-3;-3;c;0;2;sn

Sydney;20;26;pc;1.65;21;24;c;21;25;rn

Taipei City;18;21;c;0;17;21;c;17;27;clr

Tallinn;-15;1;sn;2.74;-12;-8;pc;-2;-1;c

Tashkent;11;20;pc;0;5;15;c;5;13;clr

Tbilisi;-1;10;clr;12.47;2;10;clr;0;3;rn

Tehran;10;18;pc;0;8;17;pc;9;14;rn

Tel Aviv;17;23;pc;0;16;27;clr;15;21;c

Tirana;9;17;rn;4.6;5;14;rn;1;16;pc

Tokyo;6;12;c;13;6;19;clr;8;16;clr

Toronto;2;6;pc;0.43;9;11;c;4;12;rn

Tripoli;12;18;pc;0;13;18;clr;12;17;pc

Tunis;11;18;rn;0;9;17;pc;6;18;pc

Ulan Bator;-12;8;clr;0;-10;3;clr;-11;4;clr

Vancouver;1;11;c;0;0;9;pc;2;9;pc

Vienna;-3;4;pc;0.05;-3;6;pc;3;7;c

Vientiane;21;33;clr;0;20;36;pc;20;37;clr

Vilnius;-8;0;pc;2.11;-6;2;sn;-2;2;c

Warsaw;-6;2;pc;2.87;-5;4;clr;1;5;rn

Wellington;16;19;clr;0.51;15;20;c;13;17;rn

Yangon;19;38;clr;0;20;38;pc;21;40;clr

Yerevan;-1;10;clr;0.1;1;8;pc;-1;6;rn

Legend: clr...clear;pc...partly cloudy;c...cloudy;rn...rain;sn...snow

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Copyright 2021 AccuWeather

Updated : 2021-03-09 23:46 GMT+08:00

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