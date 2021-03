CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 646 1-2 May 646 1-2 Jul 640 1-2 Sep 640 1-2 Dec 646 1-2 Mar 651 1-2 May 650 1-2 Jul 630 1-2 Sep 631 Dec 637 3-4 Mar 639 1-4 May 637 1-4 Jul 599 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 565 May 547 Jul 536 Sep 500 1-4 Dec 481 1-2 Mar 489 May 493 Jul 494 1-4 Sep 453 1-4 Dec 439 1-2 Mar 446 1-2 May 448 3-4 Jul 453 1-4 Sep 434 Dec 420 1-4 Jul 432 1-4 Dec 418 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 390 May 392 3-4 Jul 385 Sep 361 3-4 Dec 356 3-4 Mar 359 1-4 May 359 3-4 Jul 359 3-4 Sep 359 3-4 Dec 359 3-4 Jul 359 3-4 Sep 359 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 1437 3-4 May 1433 3-4 Jul 1418 1-4 Aug 1375 1-2 Sep 1299 Nov 1254 1-4 Jan 1250 Mar 1225 3-4 May 1219 Jul 1215 3-4 Aug 1196 3-4 Sep 1161 Nov 1135 Jan 1138 Mar 1137 1-2 May 1137 1-2 Jul 1138 1-2 Aug 1135 Sep 1117 1-4 Nov 1060 3-4 Jul 1060 3-4 Nov 1049 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Mar 54.06 May 52.46 Jul 51.44 Aug 50.33 Sep 49.14 Oct 48.10 Dec 47.42 Jan 46.93 Mar 46.36 May 45.83 Jul 45.41 Aug 44.89 Sep 44.33 Oct 43.54 Dec 43.32 Jan 43.32 Mar 43.32 May 43.32 Jul 43.32 Aug 43.32 Sep 43.32 Oct 43.32 Dec 43.32 Jul 43.32 Oct 43.32 Dec 43.32 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Mar 418.30 May 416.30 Jul 414.60 Aug 404.80 Sep 394.20 Oct 384.50 Dec 382.60 Jan 378.90 Mar 370.30 May 367.80 Jul 367.60 Aug 364.10 Sep 357.30 Oct 350.20 Dec 348.30 Jan 347.30 Mar 347.50 May 347.50 Jul 349.40 Aug 349.40 Sep 347.90 Oct 347.90 Dec 345.30 Jul 345.30 Oct 345.30 Dec 345.30