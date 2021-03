CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 654 May 653 Jul 643 1-4 Sep 642 Dec 647 Mar 651 1-2 May 649 3-4 Jul 629 3-4 Sep 630 Dec 636 3-4 Mar 638 May 636 Jul 598 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 562 May 545 1-2 Jul 534 Sep 499 Dec 481 1-2 Mar 489 May 492 3-4 Jul 493 1-2 Sep 453 Dec 438 1-2 Mar 445 1-2 May 447 3-4 Jul 453 Sep 435 3-4 Dec 423 Jul 435 Dec 416 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 381 1-4 May 384 Jul 374 Sep 351 3-4 Dec 347 1-4 Mar 351 3-4 May 352 1-4 Jul 352 1-4 Sep 352 1-4 Dec 352 1-4 Jul 352 1-4 Sep 352 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 1434 1-4 May 1430 Jul 1413 3-4 Aug 1371 Sep 1292 1-4 Nov 1247 1-4 Jan 1242 1-2 Mar 1218 May 1211 Jul 1207 3-4 Aug 1188 Sep 1153 Nov 1127 1-4 Jan 1130 1-4 Mar 1129 3-4 May 1129 3-4 Jul 1130 3-4 Aug 1127 1-4 Sep 1115 1-4 Nov 1055 3-4 Jul 1055 3-4 Nov 1050 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Mar 53.38 May 51.80 Jul 50.77 Aug 49.67 Sep 48.45 Oct 47.35 Dec 46.61 Jan 46.12 Mar 45.52 May 45.00 Jul 44.61 Aug 44.09 Sep 43.53 Oct 42.74 Dec 42.54 Jan 42.54 Mar 42.54 May 42.54 Jul 42.54 Aug 42.54 Sep 42.54 Oct 42.54 Dec 42.54 Jul 42.54 Oct 42.54 Dec 42.54 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Mar 420.00 May 418.20 Jul 416.20 Aug 406.60 Sep 395.00 Oct 384.00 Dec 381.90 Jan 378.60 Mar 370.60 May 368.50 Jul 368.50 Aug 364.70 Sep 357.30 Oct 349.70 Dec 348.60 Jan 347.60 Mar 347.80 May 347.80 Jul 349.70 Aug 349.70 Sep 348.20 Oct 348.20 Dec 345.60 Jul 345.60 Oct 345.60 Dec 345.60