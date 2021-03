CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 649 3-4 May 651 Jul 641 Sep 639 3-4 Dec 645 Mar 650 May 649 Jul 629 Sep 629 3-4 Dec 637 Mar 638 May 636 Jul 598 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 546 1-4 May 532 1-2 Jul 522 1-2 Sep 491 3-4 Dec 475 1-2 Mar 483 1-4 May 487 1-2 Jul 488 3-4 Sep 449 3-4 Dec 435 Mar 442 May 444 Jul 449 Sep 434 3-4 Dec 422 Jul 433 1-2 Dec 415 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 376 May 370 1-2 Jul 366 Sep 345 3-4 Dec 341 1-2 Mar 346 May 346 1-2 Jul 346 1-2 Sep 346 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 1415 1-4 May 1410 1-2 Jul 1395 Aug 1351 3-4 Sep 1273 3-4 Nov 1230 1-2 Jan 1227 1-4 Mar 1207 1-4 May 1201 Jul 1198 1-4 Aug 1178 3-4 Sep 1141 Nov 1115 Jan 1117 3-4 Mar 1117 1-4 May 1117 1-4 Jul 1118 1-4 Aug 1114 3-4 Sep 1102 3-4 Nov 1048 1-2 Jul 1048 1-2 Nov 1048 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Mar 52.38 May 50.71 Jul 49.70 Aug 48.55 Sep 47.27 Oct 46.10 Dec 45.34 Jan 44.87 Mar 44.38 May 43.92 Jul 43.61 Aug 43.09 Sep 42.53 Oct 41.73 Dec 41.50 Jan 41.50 Mar 41.50 May 41.50 Jul 41.50 Aug 41.50 Sep 41.50 Oct 41.50 Dec 41.50 Jul 41.50 Oct 41.50 Dec 41.50 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Mar 418.10 May 416.60 Jul 414.90 Aug 405.10 Sep 393.00 Oct 381.20 Dec 379.20 Jan 376.50 Mar 370.00 May 368.10 Jul 368.20 Aug 364.70 Sep 357.30 Oct 349.20 Dec 347.70 Jan 346.70 Mar 346.90 May 346.90 Jul 348.80 Aug 348.80 Sep 347.30 Oct 347.30 Dec 344.70 Jul 344.70 Oct 344.70 Dec 344.70