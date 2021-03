CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 663 1-4 May 666 1-4 Jul 655 Sep 651 1-2 Dec 655 Mar 659 1-2 May 656 3-4 Jul 634 Sep 633 3-4 Dec 641 Mar 641 3-4 May 641 1-2 Jul 605 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 560 3-4 May 545 Jul 532 3-4 Sep 493 Dec 475 3-4 Mar 483 1-2 May 487 1-2 Jul 488 1-2 Sep 447 3-4 Dec 432 1-2 Mar 439 1-2 May 441 1-2 Jul 446 1-2 Sep 432 3-4 Dec 421 1-2 Jul 433 Dec 414 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 374 1-2 May 368 1-4 Jul 363 3-4 Sep 341 3-4 Dec 338 1-2 Mar 344 1-4 May 344 3-4 Jul 344 3-4 Sep 344 3-4 Dec 344 3-4 Jul 344 3-4 Sep 344 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 1414 May 1412 1-2 Jul 1398 3-4 Aug 1352 3-4 Sep 1272 1-2 Nov 1229 3-4 Jan 1226 1-4 Mar 1200 3-4 May 1192 3-4 Jul 1188 3-4 Aug 1168 Sep 1128 1-2 Nov 1098 3-4 Jan 1101 1-2 Mar 1101 May 1101 Jul 1102 Aug 1098 1-2 Sep 1086 1-2 Nov 1043 Jul 1043 Nov 1042 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Mar 51.27 May 49.66 Jul 48.69 Aug 47.48 Sep 46.15 Oct 44.99 Dec 44.21 Jan 43.81 Mar 43.35 May 42.95 Jul 42.70 Aug 42.27 Sep 41.75 Oct 40.98 Dec 40.70 Jan 40.70 Mar 40.70 May 40.70 Jul 40.70 Aug 40.70 Sep 40.70 Oct 40.70 Dec 40.70 Jul 40.70 Oct 40.70 Dec 40.70 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Mar 423.30 May 421.70 Jul 420.00 Aug 409.00 Sep 396.00 Oct 382.80 Dec 380.60 Jan 378.10 Mar 370.60 May 368.20 Jul 367.70 Aug 363.90 Sep 356.60 Oct 346.90 Dec 345.30 Jan 344.30 Mar 344.50 May 344.50 Jul 346.40 Aug 346.40 Sep 344.90 Oct 344.90 Dec 341.80 Jul 341.80 Oct 341.80 Dec 341.80