CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 643 3-4 May 650 1-4 Jul 642 1-2 Sep 640 1-4 Dec 645 Mar 650 May 647 1-4 Jul 625 1-2 Sep 626 1-4 Dec 633 1-2 Mar 635 1-4 May 635 Jul 599 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 547 1-2 May 538 1-4 Jul 527 Sep 485 3-4 Dec 468 3-4 Mar 476 1-2 May 480 3-4 Jul 482 1-4 Sep 442 3-4 Dec 428 1-4 Mar 435 1-4 May 437 1-4 Jul 442 Sep 428 1-4 Dec 418 3-4 Jul 430 1-4 Dec 414 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 373 1-2 May 362 3-4 Jul 358 1-4 Sep 332 3-4 Dec 330 3-4 Mar 336 3-4 May 337 1-4 Jul 337 1-4 Sep 337 1-4 Dec 337 1-4 Jul 337 1-4 Sep 337 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 1392 1-2 May 1391 1-4 Jul 1381 Aug 1339 1-4 Sep 1260 1-2 Nov 1219 1-4 Jan 1216 1-4 Mar 1192 1-2 May 1185 1-4 Jul 1182 Aug 1162 1-2 Sep 1124 Nov 1095 Jan 1098 Mar 1097 1-2 May 1097 1-2 Jul 1098 1-2 Aug 1095 Sep 1083 Nov 1040 Jul 1040 Nov 1039 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Mar 50.77 May 49.23 Jul 48.24 Aug 47.03 Sep 45.75 Oct 44.63 Dec 43.95 Jan 43.61 Mar 43.22 May 42.91 Jul 42.69 Aug 42.32 Sep 41.78 Oct 41.05 Dec 40.79 Jan 40.79 Mar 40.79 May 40.79 Jul 40.79 Aug 40.79 Sep 40.79 Oct 40.79 Dec 40.79 Jul 40.79 Oct 40.79 Dec 40.79 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Mar 420.20 May 418.30 Jul 416.10 Aug 405.40 Sep 392.60 Oct 379.90 Dec 377.80 Jan 375.20 Mar 367.40 May 364.90 Jul 364.50 Aug 360.60 Sep 353.30 Oct 345.60 Dec 344.00 Jan 343.00 Mar 343.20 May 343.20 Jul 345.10 Aug 345.10 Sep 343.60 Oct 343.60 Dec 341.00 Jul 341.00 Oct 341.00 Dec 341.00