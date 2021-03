WTA Race Standings

Singles Through Feb. 28 x-qualified for the WTA Finals, Nov. 9-10

1. Naomi Osaka, Japan, 2185

2. Jennifer Brady, USA, 1486

3. Serena Williams, USA, 965

4. Karolina Muchova, Czech Republic, 910

5. Ashleigh Barty, Australia, 901

6. Iga Swiatek, Poland, 765

7. Aryna Sabalenka, Belarus, 711

8. Elise Mertens, Belgium, 710

9. Garbine Muguruza, Spain, 600

10. Simona Halep, Romania, 530

11. Veronika Kudermetova, Russia, 491

12. Jessica Pegula, USA, 486

13. Hsieh Su-wei, Chinese Taipei, 461

14. Daria Kasatkina, Russia, 460

15. Elina Svitolina, Ukraine, 440

16. Shelby Rogers, USA, 440

17. Anett Kontaveit, Estonia, 436

18. Belinda Bencic, Switzerland, 436

19. Ann Li, USA, 435

20. Kaia Kanepi, Estonia, 435

21. Marketa Vondrousova, Czech Republic, 426

22. Maria Sakkari, Greece, 380

23. Danielle Collins, USA, 380

24. Ekaterina Alexandrova, Russia, 370

25. Coco Gauff, USA, 340

26. Yulia Putintseva, Kazakhstan, 295

27. Sofia Kenin, USA, 271

28. Jil Teichmann, Switzerland, 256

29. Marta Kostyuk, Ukraine, 250

30. Marie Bouzkova, Czech Republic, 245

31. Donna Vekic, Croatia, 242

32. Ons Jabeur, Tunisia, 240

33. Sorana Cirstea, Romania, 230

34. Karolina Pliskova, Czech Republic, 215

35. Kaja Juvan, Slovenia, 213

36. Barbora Krejcikova, Czech Republic, 200

37. Petra Martic, Croatia, 180

38. Bianca Andreescu, Canada, 180

39. Nadia Podoroska, Argentina, 172

40. Sara Errani, Italy, 172

41. Elena Rybakina, Kazakhstan, 171

42. Irina-Camelia Begu, Romania, 170

43. Anastasia Potapova, Russia, 162

44. Zarina Diyas, Kazakhstan, 161

45. Anastasija Sevastova, Latvia, 142

46. Timea Babos, Hungary, 141

47. Rebecca Marino, Canada, 139

48. Liudmila Samsonova, Russia, 137

49. Kristina Mladenovic, France, 133

50. Alize Cornet, France, 131

Doubles

1. Elise Mertens, Belgium, and Aryna Sabalenka, Belarus, 2000

2. Barbora Krejcikova and Katerina Siniakova, Czech Republic, 1770

3. Shuko Aoyama and Ena Shibahara, Japan, 1371

4. Nicole Melichar, United States, and Demi Schuurs, Netherlands, 966

5. Hayley Carter, United States, and Luisa Stefani, Brazil, 905

6. Darija Jurak, Croatia, and Nina Stojanovic, Serbia, 835

7. Alexa Guarachi Mathison, Chile, and Desirae Krawczyk, United States, 712

8. Viktoria Kuzmova, Slovakia, and Anna Kalinskaya, Russia, 545

9. Caty McNally and Coco Gauff, United States, 530

10. Vera Zvonareva, Russia, and Laura Siegemund, Germany, 525